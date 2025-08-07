"Ночі вже холоднуваті": українців попередили про зміни у погоді

Синоптикиня розповіла, до чого варто бути готовими українцям у наступний день.

https://glavred.net/synoptic/nochi-uzhe-holodnovatye-ukraincev-predupredili-ob-izmeneniyah-v-pogode-10687829.html Посилання скопійоване

Погода в Україні - українців попередили про зміни у погоді/ фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у п’ятницю, 8 серпня

Якою буде температура повітря

Чи очікуються опади

Погода в Україні у п’ятницю, 8 серпня, буде весь день сухою і сонячною.

Температура повітря буде без особливих змін. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

відео дня

Упродовж дня в більшості областей України очікується +24…+29 градусів, на півдні та південному сході +29…+33 градуси.

Водночас синоптикиня наголосила, що ночі в Україні уже багато де трохи холодні, тому не варто відкладати подалі тепліші речі.

"Але це лише вночі, вдень буде комфортно тепло", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 8 серпня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 8 серпня/ meteoprog

Погода в Києві 8 серпня

У столиці України в п’ятницю очікується температура повітря близько +25 градусів. Опадів не буде.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, названо день, коли в Україні буде сонячна погода. Синоптикиня розповіла, що сьогодні Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт.

Також раніше повідомлялося, що температура повітря почне падати – стало відомо, де "вріже" +8 градусів. Погода у Миколаєві буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +34 градусів.

Нагадаємо, вода людям по пояс, транспорт затопило зсередини – у Києві негода накоїла біди. Комунальники почали боротися із наслідками сильної грози.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред