"Ночі вже холоднуваті": українців попередили про зміни у погоді

Погода в Україні у п’ятницю, 8 серпня, буде весь день сухою і сонячною.
Температура повітря буде без особливих змін. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
Упродовж дня в більшості областей України очікується +24…+29 градусів, на півдні та південному сході +29…+33 градуси.
Водночас синоптикиня наголосила, що ночі в Україні уже багато де трохи холодні, тому не варто відкладати подалі тепліші речі.
"Але це лише вночі, вдень буде комфортно тепло", – зазначила Діденко.
Погода в Києві 8 серпня
У столиці України в п’ятницю очікується температура повітря близько +25 градусів. Опадів не буде.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
