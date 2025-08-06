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Температура повітря почне падати: де "вріже" +8 градусів

Ангеліна Підвисоцька
6 серпня 2025, 19:40
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Погода у Миколаєві буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +34 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 7 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 7 серпня
  • Коли температура повітря підвищиться до +35 градусів
  • У яких областях будуть грозові дощі

Погода в Україні 7 серпня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

7 серпня синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпечності у південних, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Житомирській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

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Прогноз погоди в Україна на 7 червня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 7 серпня Україна буде у тилу атмосферного фронту. Практично повсюди буде сухо, але температура повітря знизиться на кілька градусів. Найтепліше буде на півдні - 30-33 градуси тепла. Найпрохолодніше буде на заході - 20-24 градусів тепла.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 7 серпня

В Україні 7 серпня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у більшості північних та центральних областей. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура у західних областях вночі 7-12°, вдень 20-25°; на півдні та південному сході країни вночі 18-23°, в денні години 28-33°; на решті території вночі 13-18°, вдень 22-27°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +35

За даними meteoprog, 7 серпня в Україні буде місцями тепла погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+35 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+22 градусів.

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Прогноз погоди в Україна на 7 червня / фото: meteoprog

Погода 7 серпня у Києві

У Києві 7 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують грозові дощі. Вітер в цей день буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°; у Києві вночі 15-17°, вдень 23-25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україна на 7 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні до кінця липня, а також у перші дні серпня буде дуже спекотною.

Погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні буде спекотною. Найвищі температури повітря будуть на півдні, там подекуди стовпчики термометрів показуватимуть навіть +40 градусів. Синоптик Наталка Діденко рекомендувала цими днями уникати тривалого перебування на вулиці.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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