Дощі і зливи відступлять: названо день, коли в Україні буде сонячна погода

Синоптикиня розповіла, що сьогодні Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт.

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Прогноз погоди на 7 серпня / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

В яких областях буде дощ з грозами

Якою буде погода у четвер

Погода в Україні сьогодні, 6 серпня, буде залежати від атмосферного фронту, але вже 7 серпня все зміниться. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Погода в Україні 6 серпня

За її словами, сьогодні Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, тому мешканцям заходу, півночі та центру варто очікувати на дощі з грозами.

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"Можливі сильні зливи, шквали і град! Південь та центр належатимуть сухій погоді", - наголосила вона.

Погода на 6 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні 7 серпня

Синоптикиня додала, що у четвер, 7 серпня, Україна вже опиниться в тилу цього атмосферного фронту, тому практично повсюди буде без опадів і на кілька градусів знизиться температура повітря.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

У різних регіонах температура буде такою:

на заході +20…+24;

на півночі +22…+26;

у центрі +24…+29;

на сході +26…+32;

на півдні +30…+33 градуси.

Погода на 7 серпня / фото: meteoprog

Погода в Києві 7 серпня

Водночас, у Києві 7 серпня буде суха сонячна погода із комфортною температурою повітря +24 градуси.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Коли в Україні поменшає дощів

Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометцентр Наталія Птуха говорила, що до 6 серпня в Україні зберігатиметься нестійка погода. Але вже з 7 серпня все може змінитися. Ймовірно, атмосферний тиск підвищиться, а поле цього тиску сприятиме більш стабільній погоді, проясненням і меншим опадам.

Наталія Птуха / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що 6 серпня небезпечно буде у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській областях. Там очікуються грозові дощі з градом та сильними поривами вітру - 15-20 м/с.

Синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що атмосферний фронт 6 серпня принесе грозові дощі на захід, північ України, а також на Вінниччину, частину Полтавщини та Черкащини. Водночас, на решту території України чекає суха погода.

Водночас, Наталія Птуха повідомляла, що упродовж наступних кількох днів в Україні очікується мінімальна кількість опадів або навіть їхня відсутність.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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