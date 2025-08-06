Дощі і зливи відступлять: названо день, коли в Україні буде сонячна погода

Ви дізнаєтесь:
- В яких областях буде дощ з грозами
- Якою буде погода у четвер
Погода в Україні сьогодні, 6 серпня, буде залежати від атмосферного фронту, але вже 7 серпня все зміниться. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
Погода в Україні 6 серпня
За її словами, сьогодні Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, тому мешканцям заходу, півночі та центру варто очікувати на дощі з грозами.
"Можливі сильні зливи, шквали і град! Південь та центр належатимуть сухій погоді", - наголосила вона.
Погода в Україні 7 серпня
Синоптикиня додала, що у четвер, 7 серпня, Україна вже опиниться в тилу цього атмосферного фронту, тому практично повсюди буде без опадів і на кілька градусів знизиться температура повітря.
У різних регіонах температура буде такою:
- на заході +20…+24;
- на півночі +22…+26;
- у центрі +24…+29;
- на сході +26…+32;
- на півдні +30…+33 градуси.
Погода в Києві 7 серпня
Водночас, у Києві 7 серпня буде суха сонячна погода із комфортною температурою повітря +24 градуси.
Коли в Україні поменшає дощів
Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометцентр Наталія Птуха говорила, що до 6 серпня в Україні зберігатиметься нестійка погода. Але вже з 7 серпня все може змінитися. Ймовірно, атмосферний тиск підвищиться, а поле цього тиску сприятиме більш стабільній погоді, проясненням і меншим опадам.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що 6 серпня небезпечно буде у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській областях. Там очікуються грозові дощі з градом та сильними поривами вітру - 15-20 м/с.
Синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що атмосферний фронт 6 серпня принесе грозові дощі на захід, північ України, а також на Вінниччину, частину Полтавщини та Черкащини. Водночас, на решту території України чекає суха погода.
Водночас, Наталія Птуха повідомляла, що упродовж наступних кількох днів в Україні очікується мінімальна кількість опадів або навіть їхня відсутність.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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