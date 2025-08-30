Негода повертається: названо області, де будуть грозові дощі

Погода у Львові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +15 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 31 серпня / фото: УНІАН

Погода в Україні 31 серпня буде сухою та сонячною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 31 серпня буде спекотно та сухо майже повсюди. Температура повітря підвищиться до 28-33 градусів тепла.

1 вересня скрізь буде сухо. У другій половині дня очікуються дощі у центральних, частині південних та північних областях.

Прогноз погоди в Україні на 31 серпня / фото: ventusky

Погода 31 серпня

В Україні 31 серпня буде невелика хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами на крайньому заході. Вітер буде південно-східний та східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура на півдні та південному сході країни вночі 17-22°, вдень 29-34°; на решті території вночі 13-18°, вдень 26-31°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 20-25°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +35

За даними meteoprog, 31 серпня в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+27 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 31 серпня / фото: meteoprog

Погода 31 серпня у Києві

У Києві 31 серпня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 13-18°, вдень 26-31°; у Києві вночі 16-18°, вдень близько 30°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 31 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.

Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

