Відключення електроенергії 1 березня: з'явилися графіки для Києва та області

Олексій Тесля
28 лютого 2026, 23:54
Енергокомпанія ДТЕК оприлюднила нове повідомлення про відключення електроенергії.
Стали відомі нові графіки відключень / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • У Києві 1 березня тимчасово обмежать електропостачання
  • Для кожної адреси сформовано окремий графік

У Києві 1 березня тимчасово обмежать електропостачання через наслідки масштабних атак з боку РФ.

Енергокомпанія ДТЕК повідомила про нові графіки. Інформація подається на сторінці у Facebook.

Цього разу стандартного розподілу за групами не передбачено: для кожної адреси сформовано окремий графік, тому відключення можуть відбуватися в різний час навіть у межах одного кварталу.

Киянам радять заздалегідь перевірити інформацію саме по своєму будинку через офіційні онлайн-ресурси компанії — в Telegram, Viber або на сайті постачальника, щоб краще спланувати день.

У Київській області в той же день будуть діяти колишні черги відключень без змін. Жителям регіону також рекомендують враховувати графіки при плануванні використання електроприладів, щоб уникнути перевантажень мережі і можливих збоїв.

Ситуація з електропостачанням: що важливо знати

Енергосистема України, як і раніше, відчуває серйозне навантаження. Фахівці без перерв працюють над відновленням об'єктів, пошкоджених в результаті обстрілів. У Міністерстві енергетики України повідомили, що після недавньої масштабної атаки РФ і засідання штабу з усунення її наслідків у Києві та області енергомережа зберігає працездатність, проте функціонує на граничному рівні.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві та області планують відключення електроенергії. У Києві поділу на підгрупи не буде — для кожної конкретної адреси складено окремий графік подачі електрики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено понад сотню ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

