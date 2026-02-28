Відключення електроенергії 1 березня: з'явилися графіки для Києва та області

Енергокомпанія ДТЕК оприлюднила нове повідомлення про відключення електроенергії.

Стали відомі нові графіки відключень / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

У Києві 1 березня тимчасово обмежать електропостачання

Для кожної адреси сформовано окремий графік

У Києві 1 березня тимчасово обмежать електропостачання через наслідки масштабних атак з боку РФ.

Енергокомпанія ДТЕК повідомила про нові графіки. Інформація подається на сторінці у Facebook.

Цього разу стандартного розподілу за групами не передбачено: для кожної адреси сформовано окремий графік, тому відключення можуть відбуватися в різний час навіть у межах одного кварталу.

Киянам радять заздалегідь перевірити інформацію саме по своєму будинку через офіційні онлайн-ресурси компанії — в Telegram, Viber або на сайті постачальника, щоб краще спланувати день.

У Київській області в той же день будуть діяти колишні черги відключень без змін. Жителям регіону також рекомендують враховувати графіки при плануванні використання електроприладів, щоб уникнути перевантажень мережі і можливих збоїв.

Ситуація з електропостачанням: що важливо знати

Енергосистема України, як і раніше, відчуває серйозне навантаження. Фахівці без перерв працюють над відновленням об'єктів, пошкоджених в результаті обстрілів. У Міністерстві енергетики України повідомили, що після недавньої масштабної атаки РФ і засідання штабу з усунення її наслідків у Києві та області енергомережа зберігає працездатність, проте функціонує на граничному рівні.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві та області планують відключення електроенергії. У Києві поділу на підгрупи не буде — для кожної конкретної адреси складено окремий графік подачі електрики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено понад сотню ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій.

