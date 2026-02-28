Підвищення пенсій з березня: українцям розкрили головну умову індексації

Індексація торкнеться всіх пенсіонерів, крім тих, кому пенсія призначена в 2025 році і на початку 2026 року.

Українцям розкрили механізм підвищення пенсій

Головне:

В Україні проведуть індексацію пенсій на 12%

Перерахунки будуть проведені своєчасно і в повному обсязі

З 1 березня в Україні проведуть індексацію пенсій на 12%, перерахунок буде проведено автоматично, тому подавати жодних заяв не потрібно.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.

"Індексація торкнеться всіх пенсіонерів, крім тих, кому пенсія призначена в 2025 році і на початку 2026 року. Перерахунок відбудеться автоматично. Ніяких заяв подавати не потрібно. Кошти на індексацію передбачені", – цитує міністра його прес-служба в суботу.

Як зазначається, всі перерахунки будуть проведені своєчасно і в повному обсязі. Держава забезпечує проведення індексації навіть в умовах воєнного стану. Фінансовий ресурс для цього передбачений. Крім індексації, триває робота над комплексною пенсійною реформою.

"На сьогоднішній день ми завершуємо фінальні розрахунки. Для нас важливо, щоб нова пенсійна система була фінансово стійкою на десятки років", – сказав Улютін.

За його словами, готується комплексний законопроект, який охоплюватиме солідарну систему, професійні пенсії та добровільну накопичувальну частину. У планах міністерства — завершити підготовку законопроекту, провести громадські обговорення та передати документ до Верховної Ради вже цього року.

Підвищення пенсій: важлива заява

В Україні розглядають можливість збільшення мінімальної пенсії до 6 тисяч гривень. Таке підвищення може торкнутися не менше третини пенсіонерів, однак його реалізація залежить від проведення реформи солідарної пенсійної системи.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та національної єдності Денис Улютін. Зараз мінімальна виплата становить 3,4 тисячі гривень, і в разі схвалення ініціативи базовий розмір пенсії майже подвоїться згідно з планами уряду.

Як повідомляв Главред, у 2026 році українці матимуть можливість оформити пенсію залежно від віку та страхового стажу. Так, для виходу на пенсію в 60 років потрібно підтвердити не менше 33 років роботи.

Раніше міністр соціальної політики, сім'ї та національної єдності Денис Улютін заявив, що в майбутньому українці можуть отримувати не одну, а три пенсії одночасно.

Нагадаємо, в майбутньому українці можуть отримувати не одну, а три пенсії одночасно. Такий підхід Кабмін пропонує ввести в рамках пенсійної реформи. Нова система складатиметься з трьох частин: солідарної пенсії, спеціальної (професійної) пенсії та накопичувальної частини.

Про персону: Денис Улютін Денис Валерійович Улютін (нар. 18 квітня 1982) — український державний службовець. З 2025 року — Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України. Раніше, з 2020 по 2025 рік, був першим заступником Міністра фінансів України, пише Вікіпедія. Починав свій кар'єрний шлях з посади головного державного податкового інспектора Державної податкової адміністрації України. З березня 2010 року по квітень 2016 року працював в Апараті Прем'єр-міністра України. З квітня 2016 року по червень 2018 року був керівником Патронатної служби Міністра фінансів України. Має Подяку Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року. З квітня 2019 року обіймав посаду заступника Державного секретаря Секретаріату Кабінету Міністрів України. З 2020 по 2025 рік обіймав посаду першого заступника Міністра фінансів України. 17 липня 2025 року був призначений міністром соціальної політики, сім'ї та єдності України в уряді Юлії Свириденко.

