Верховний лідер Ірану Хаменеї мертвий, його тіло вже знайшли: перші деталі

Інна Ковенько
28 лютого 2026, 22:13оновлено 28 лютого, 23:03
Про це повідомив високопоставлений ізраїльський чиновник.
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї мертвий
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї мертвий / Колаж: Главред, фото: скриншот, Вікіпедія

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці, 28 лютого, в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану.

Його тіло витягнули з руїн палацу. Про це повідомляють Reuters та Times of Israel з посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника.

Крім того, про загибель Алі Хаменея повідомив посол Ізраїлю у США Єхіель Лейтер американським офіційним особам, пише Axios. Ізраїльський чиновник підтвердив виданню, що, за даними ізраїльської розвідки, Хаменеї мертвий.

відео дня

Посол також зазначив, що разом з Хаменеї загинули інші іранські високопосадовці.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час свого виступу заявив, що є ознаки того, що Верховного лідера Ірану Алі Хаменея "більше немає"

"Хаменеї мертвий, і всі ознаки вказують на це", - заявив прем’єр.

Оновлено 22:55.Армія оборони Ізраїлю оприлюднила список ліквідованих високопоставлених іранських військових посадовців:

  • Алі Шамхані - секретар Ради безпеки Ірану;
  • Мохаммед Пакпур - командувач Корпусу вартових ісламської революції;
  • Салех Асаді - керівник Управління розвідки надзвичайного командування;
  • Мохаммад Ширазі - керівник Військового бюро Верховного лідера;
  • Азіз Насірзаде - міністр оборони Ірану;
  • Хоссейн Джабаль Амелян - голова SPND (науково-дослідного інституту, який займався проєктами щодо ядерної, біологічної та хімічної зброї);
  • Реза Мозаффарі-Ніа - колишній голова SPND.
ЦАХАЛ оприлюднив список ліквідованих топ- посадовців Ірану/ Скриншот

Атаки по Ірану - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 28 лютого Ізраїль завдав удару по Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

У відповідь Іран атакував Ізраїль та низку військових об’єктів Америки на Близькому Сході. Так, у Дубаї і Абу-Дабі сталися потужні вибухи. А в житловому районі Абу-Дабі упали уламки ракети. Загинула одна людина, ще кілька об’єктів зазнали пошкоджень.

Напередодні адмірал ВМС США Бред Купер, командувач військами на Близькому Сході, поінформував президента Дональда Трампа про можливі військові варіанти дій в Ірані.

Читайте також:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

