Пригріє до +13 градусів: синоптики дали новий прогноз погоди

Погода в Сумах буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до -6 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 1 березня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 1 березня

Коли температура повітря опуститься до +13 градусів

У яких регіонах буде туман

Погода в Україні 1 березня буде сонячною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попередили про сніголавинну небезпеку на високогір'ї Закарпатської області. Вона пов'язана із відлигою. 3 рівень небезпечності протримається до 2 березня.

Прогноз погоди в Україні на 1 березня / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що найближчими вихідними в Україні буде сонячно та сухо. Вночі ще триматимуться невеликі морози, але вдень буде плюсова температура повітря. Найтепліше буде на території західних та південних областей. Там температура повітря підвищиться до 10-13 градусів тепла.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 1 березня

В Україні 1 березня буде мінлива хмарність. Синоптики у цей день опадів не прогнозують. У цей день буде туман та ожеледиця. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла, на заході та півдні країни 8-13° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 1 березня в Україні буде достатньо теплою. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +2...+11 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській та Сумській областях. Там температура повітря опуститься до -6...+2 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 1 березня / фото: meteoprog

Погода 1 березня у Києві

У Києві 1 березня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця та туман. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 4-6° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 1 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 27 лютого, в Україні буде без опадів і місцями сонячно, завдяки впливу антициклону Heiko. Температура вночі очікується -1…-6°, вдень від -2 до +4°, на півдні та заході +2…+6°.

Також у п'ятницю, 27 лютого, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Місцями очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Крім того, у березні в Тернопільській області очікується тепліша за норму погода: середня температура +3…+9 °C, опади в межах норми (39 мм). Можливі грози, сильний вітер, ожеледь та мокрий сніг.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

