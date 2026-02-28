Погода потішить теплом: відомо, якими будуть перші дні березня у Тернополі

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Тернополі у перші дні березня
- Коли може випасти невеликий дощ
Погода в Тернопільській області у перший день весни, 1 березня, буде малохмарною, без опадів. На дорогах збережеться ожеледиця. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Зазначається, що вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер завтра буде південно-західного напрямку, 2-7 м/с.
Температура повітря по області у неділю вночі коливатиметься від 0 до -5 градусів, вдень очікується +4…+9 градусів. У місті Тернопіль вночі прогнозується -2…-4 градуси, а вдень температура підніметься до +4…+9 градусів.
Погода в Тернополі 2 березня
У понеділок на Тернопільщині буде хмарною з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень місцями може випасти невеликий дощ.
На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер прогнозується північно-західного напрямку, 2 – 7 м/с.
Водночас температура повітря вночі буде в межах 0…+5 градусів, вдень потеплішає до +4…+9 градусів.
Погода в Україні на вихідних
Синоптик Ігор Кібальчич раніше заявляв, що погода в Україні протягом вихідних буде достатньо теплою та спокійною. У більшості регіонів не буде опадів чи сильного вітру.
За його словами, 1 березня найтепліше буде у західних та південних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 6-12 градусів тепла.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптики прогнозують, що у перший місяць весни середня температура повітря в Одесі очікується на рівні +4,5°. Прогнозована місячна кількість опадів — близько 31 мм.
Синоптикиня Наталка Діденко говорила, що погода в Україні найближчими вихідними буде теплою та сонячною.
Крім того, погода в Тернопільській області у березні буде значно теплішою, ніж зазвичай. Середня місячна температура повітря буде від +3 до +9 градусів, що вище на 1,5 градуси від норми.
Читайте також:
- Ризик знецінення долара: українцям сказали, як зміниться курс валют
- Гороскоп на завтра 1 березня: Терезам - цікавий вечір, Близнюкам - несподіванка
- Рівненщину накриє раптове потепління: чим здивує погода у перший день весни
Про персону: Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред