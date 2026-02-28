Погода потішить теплом: відомо, якими будуть перші дні березня у Тернополі

Синоптики попередили, що вночі та вранці можливий слабкий туман.

Погода в Тернополі у перші дні березня / фото: pixabay

Якою буде погода в Тернополі у перші дні березня

Коли може випасти невеликий дощ

Погода в Тернопільській області у перший день весни, 1 березня, буде малохмарною, без опадів. На дорогах збережеться ожеледиця. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Зазначається, що вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер завтра буде південно-західного напрямку, 2-7 м/с.

Температура повітря по області у неділю вночі коливатиметься від 0 до -5 градусів, вдень очікується +4…+9 градусів. У місті Тернопіль вночі прогнозується -2…-4 градуси, а вдень температура підніметься до +4…+9 градусів.

Погода в Тернополі 2 березня

У понеділок на Тернопільщині буде хмарною з проясненнями. Вночі без істотних опадів, а вдень місцями може випасти невеликий дощ.

На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер прогнозується північно-західного напрямку, 2 – 7 м/с.

Водночас температура повітря вночі буде в межах 0…+5 градусів, вдень потеплішає до +4…+9 градусів.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Погода в Україні на вихідних

Синоптик Ігор Кібальчич раніше заявляв, що погода в Україні протягом вихідних буде достатньо теплою та спокійною. У більшості регіонів не буде опадів чи сильного вітру.

За його словами, 1 березня найтепліше буде у західних та південних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 6-12 градусів тепла.

Як повідомляв Главред, синоптики прогнозують, що у перший місяць весни середня температура повітря в Одесі очікується на рівні +4,5°. Прогнозована місячна кількість опадів — близько 31 мм.

Синоптикиня Наталка Діденко говорила, що погода в Україні найближчими вихідними буде теплою та сонячною.

Крім того, погода в Тернопільській області у березні буде значно теплішою, ніж зазвичай. Середня місячна температура повітря буде від +3 до +9 градусів, що вище на 1,5 градуси від норми.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

