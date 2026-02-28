"Такий варіант можливий": тривожний прогноз нового наступу РФ на Київ

Нинішня війна показала, що немає приводу відкидати будь-який сценарій, каже Іван Ступак.

Іван Ступак оцінив ймовірність нового наступу РФ / Колаж: Главред, фото: Facebook/Е.Мирошников, Facebook/56 ОМПБр

Важливе із заяв Ступака:

Немає приводу відкидати будь-який сценарій

Потрібно стежити за накопиченням особового складу РФ в Білорусі

Військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак прокоментував інформацію про те, наскільки ймовірна в будь-якій перспективі друга спроба Росії прорватися на Київ з території Білорусі.

"Такий варіант можливий. Нинішня війна показала, що немає підстав відкидати будь-який сценарій, навіть якщо ймовірність його реалізації менше 5-10%. Так що друга спроба Росії рушити на Київ малоймовірна, але можлива", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим експерт нагадав про те, що, за словами офіційних осіб, весь кордон на цьому напрямку замінований, перекритий і укріплений.

"Хочеться вірити, що так воно і є, і не залишилося десь 20 метрів, які навмисно або випадково не заміновані, і де можуть пройти російські війська. Однак повторюся: потрібно стежити за накопиченням особового складу, оскільки численне угруповання військ біля нашого кордону на території Білорусі не можна буде приховати. І цю підготовку ми побачимо заздалегідь. Ну, і тоді нехай Лукашенко не ображається – нам можна буде атакувати всі об'єкти на території Білорусі, по яких ми вважатимемо за необхідне вдарити: аеродроми, нафтопереробні заводи тощо", – додав Ступак.

Дивіться відео - інтерв'ю Івана Ступака:

Експерт про прогноз наступу з Білорусі

Заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі та керівник Народного антикризового управління Павло Латушко зазначив, що Україна на даний момент ефективно зміцнила оборону на ділянці державного кордону з Білоруссю.

За його словами, система захисних рубежів на цьому напрямку вибудувана досить надійно.

Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, у Росії є всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.

Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенко приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "утискали, вбивали, цькували".

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

