Налетять холодні зливи та град: синоптики назвали дату найнеприємнішої погоди

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні на Івана Купала принесе відчутне зниження температури повітря в деяких регіонах. Як повідомляють синоптики, спека ще стоятиме.

Зважаючи на небезпечні метеорологічні явища синоптики оголошують I рівень небезпеки ("жовтий") на 7 липня.

Опади у вигляді грози накриє західні, північні, більшість центральних областей, а також місцями в Одеську і Миколаївську області.

Крім того, в окремих районах центральних, Сумської, Одеської та Миколаївської областей буде град і шквали 15-20 метрів в секунду.

За даними синоптика Наталки Діденко, 7 липня спека відступить із західних, північних та частини центральних областей - стовпчики термометрів показуватимуть у денний час близько +22... + 28 градусів.

А ось в східних, південних регіонах і в Дніпропетровській області термометри поки ще будуть на високих значеннях: близько +30... + 35 градусів.

У Києві 7 липня очікується комфортна температура повітря, і на Івана Купала спека ослабне до +24 градусів.

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Погода на тиждень

Синоптики зазначають, що спад спеки настане наприкінці цього тижня - на початку наступного.

"Надалі температурний фон у багатьох областях України передбачається милосердним, комфортним, на півдні та сході послаблення спеки можливе з 10-11 липня", - розповіла Діденко.

Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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