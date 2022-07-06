Аномальної спеки вже не буде в Україні: синоптики попередили про потужні зливи і грози влітку

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні до кінця липня буде без аномальної спеки. Як повідомляють синоптики, країну накриють дощі та грози.

Погода на сході України до кінця цього тижня ще буде дуже спекотною, можливе підвищення температури до +35 градусів. Друга половина липня стане більш м'якою, очікується від + 25 до + 28 градусів. Сильні опади прийдуть 11, 21 і 27 липня. В інші дні кількість опадів буде незначною.

Погода на півдні України чи не порадує дощами і прохолодою, температура буде підніматися до +31 +34 градусів досить часто. Однак будуть і більш комфортні дні з температурою +26 +28 градусів. Опади очікуються 10-11 липня, а потім настане досить довгий період посухи. І раніше кінця місяця дощів чекати не варто.

Погода в північній частині України буде на будь-який смак протягом липня. 6 липня очікується до + 31 градуса, а потім температура впаде різко до +21 градуса. До 16 липня в регіоні буде прохолодно, а потім знову прогріється до +28 градусів.

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Сильні дощі 21 липня знову зіб'ють температуру до +21 градуса. Остання декада на півночі буде спекотна, + 28 + 32 градуси. Дощами буде заливати з 9 по 11 липня, 13-14 і 20 липня. Потім опади прогнозуються тільки 26 липня.

Погода на заході України найближчими днями очікується зовсім прохолодна +19 +21 градус. Очікуються помірні дощі. 11-13 липня прилетить сильний циклон з дощами, і температура вдень впаде до +13 +17 градусів.

Погода в Києві буде ще спекотною пару днів. Похолодання прийде тільки 7 липня і зовсім ненадовго. На вихідних знову повітря прогріється до + 27 + 28 градусів. З 16 липня спека знову повернеться. І до кінця липня в Києві буде мало дощів, а повітря прогріватиметься до +29 +32 градусів.

Дощів у столиці буде багато: 7, 8, 9 липня. 10-11 липня можливі сильні зливи. Потім буде капати 12, 13, 14, 20, 21, 27, 31 липня.

Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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