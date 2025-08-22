"Болітиме голова і стрибатиме артеріальний тиск": українцям видали важливе попередження

Ви дізнаєтеся:
Погода в Україні на вихідні, 23-24 серпня, відзначиться тим, що циклон поступово буде зміщуватися у східному напрямку.
У західних та північних областях проясниться, дощі відступатимуть, а ось у центрі та на сході навпаки варто готуватися до дощів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
Водночас вона попередила, що такі зміни у погодних умовах можуть вплинути на самопочуття людей.
"Стисліше: завтра на заході та півночі без опадів, атмосферний тиск підвищиться, а на півдні, сході та в центрі – дощі, грози, вже в цих регіонах можуть від зміни погоди боліти голови та стрибатиме артеріальний тиск", – зазначила синоптикиня.
Температура повітря 23 серпня в більшості областей України буде невисокою, становитиме вдень +18…+24 градуси, місцями +16…+19 градусів, на сході +25…+30 градусів.
Погода в Києві
У Києві на День прапора, 23 серпня, буде без істотних опадів. Температура повітря упродовж дня триматиметься на рівні +20…+22 градуси.
У неділю, 24 серпня, в столиці є ймовірність невеликого дощу, буде вітряно. Стовпчики термометрів показуватимуть +18…+20 градусів.
Погода в Україні на День незалежності
На День Незалежності, 24 серпня, в Україні короткочасні дощі найбільш ймовірні у західних областях, місцями на півночі та в центрі. На півдні та на сході – без опадів.
Температура повітря у неділю на заході становитиме +15…+19 градусів, на півночі та в центрі +18…+23 градуси, на півдні та на сході +23…+28 градусів.
Водночас синоптикиня зазначила, що в кінці серпня спека ще себе покаже.
