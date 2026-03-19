Мокрий сніг з дощем налетить на Львівщину: коли погода різко зміниться

Мешканцям Львівщини слід готуватися до температурних гойдалок та зміни погоди.

https://glavred.net/synoptic/mokryy-sneg-s-dozhdem-naletit-na-lvovshchinu-kogda-pogoda-rezko-izmenitsya-10750265.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на Львівщині на 20 березня / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода на Львівщині 20 березня

Чи очікуються опади та коли саме вони можливі

Якою буде погода безпосередньо у Львові

У п’ятницю, 20 березня, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив висотної улоговини. В регіоні очікується переважно суха погода, проте до вечора синоптична ситуація дещо зміниться. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

У Львівській області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Протягом дня істотних опадів не передбачається, лише ввечері можливий невеликий дощ та мокрий сніг.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

У нічні та ранкові години місцями спостерігатиметься слабкий туман, а на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця. Вітер буде західного напрямку з переходом на північний, помірний — зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі по області коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. Вдень весняне сонце прогріє повітря до 7-12° тепла.

Погода в Україні 20 березня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода у Львові 20 березня

У Львові п'ятниця також мине з хмарністю та проясненнями, проте з вечірніми опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. У нічні години температура становитиме від 1° морозу до 1° тепла. Вдень у місті зберігатиметься помірно тепла погода — стовпчики термометрів піднімуться до 9-11° тепла.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 19 березня в Україні очікується прохолодна погода. Вдень +4…+8°, на сході та південному сході до +12°. Місцями пройдуть дощі, вночі можливий мокрий сніг і туман. Найближчими днями збережеться прохолода, але з 23 березня прогнозують потепління.

Також 19 березня на Полтавщині збережеться хмарна погода без істотних опадів, температура становитиме 4-9° тепла. 20 березня вночі очікуються заморозки до 2° морозу, а вдень повітря прогріється до 6-11° тепла.

Крім цього, 20 березня на Рівненщині очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Вночі температура становитиме -2…+3°, вдень +8…+13°, у Рівному — до +12°.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред