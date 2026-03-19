Сонце та тепло на паузі: на Тернопільщині затримається хмарна погода

Вночі температура опуститься до -1 градуса.

Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: pixabay

Погода в Тернопільській області у п’ятницю, 20 березня, буде хмарною. Істотних опадів не прогнозується. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Відомо, що вітер завтра буде північно-західного напрямку, 5 – 10 м/с.

Температура повітря по області вночі буде в межах від -1 до +4 градусів, вдень очікується +7…+12 градусів.

У місті Тернопіль вночі прогнозується 0…+2 градусів, а вдень температура підніметься до +9…+11 градусів.

Крім того, рівень небезпечності - зелений, тобто відсутній.

Синоптики також зауважили, що 20 березня о 16:45 за київським часом настане день весняного рівнодення.

"Це астрономічний початок весни в Північній півкулі. Вісь нашої планети розташовується так, що жодна з півкуль не нахилена до Сонця. Тобто, Сонце знаходиться прямо над екватором, тому Північна і Південна півкулі отримують майже однакову кількість світла", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, 20 березня погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив висотної улоговини. В регіоні очікується переважно суха погода, проте до вечора синоптична ситуація дещо зміниться.

В Полтавській області у п'ятницю погода буде хмарною. Однак в останній робочий день тижня вночі та вранці очікується слабкий туман. Вночі по місту та місцями по області прогнозують невеликий дощ.

Водночас на Рівненщині прогнозується хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не очікується.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

