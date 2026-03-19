Сонце та тепло на паузі: на Тернопільщині затримається хмарна погода

Погода в Тернопільській області у п’ятницю, 20 березня, буде хмарною. Істотних опадів не прогнозується. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Відомо, що вітер завтра буде північно-західного напрямку, 5 – 10 м/с.
Температура повітря по області вночі буде в межах від -1 до +4 градусів, вдень очікується +7…+12 градусів.
У місті Тернопіль вночі прогнозується 0…+2 градусів, а вдень температура підніметься до +9…+11 градусів.
Крім того, рівень небезпечності - зелений, тобто відсутній.
Синоптики також зауважили, що 20 березня о 16:45 за київським часом настане день весняного рівнодення.
"Це астрономічний початок весни в Північній півкулі. Вісь нашої планети розташовується так, що жодна з півкуль не нахилена до Сонця. Тобто, Сонце знаходиться прямо над екватором, тому Північна і Південна півкулі отримують майже однакову кількість світла", - йдеться у повідомленні.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, 20 березня погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив висотної улоговини. В регіоні очікується переважно суха погода, проте до вечора синоптична ситуація дещо зміниться.
В Полтавській області у п'ятницю погода буде хмарною. Однак в останній робочий день тижня вночі та вранці очікується слабкий туман. Вночі по місту та місцями по області прогнозують невеликий дощ.
Водночас на Рівненщині прогнозується хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не очікується.
Читайте також:
- Долар раптово полетів угору, а євро обвалився: свіжий курс валют на 20 березня
- Життя заграє новими барвами: три знаки зодіаку опиняться на вершині щастя
- Росія хоче запускати ракети Х-101 без літаків: українців попередили про нову загрозу
Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології
Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.
