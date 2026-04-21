Зима повертається: названо дату нового удару морозів в Черкаській області

Синоптики попереджають про нову хвилю арктичного повітря із заморозками до -5° на Черкащині, яка може посилитися найближчими днями.

В Черкаській області в ніч на 22 квітня прогнозують заморозки до -5°

Варто очікувати на нову, ще сильнішу хвилю похолодання

Погода в Черкаській області завтра, 22 квітня буде морозною. Вночі очікується суттєве посилення заморозків. Про це повідомив начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

"Адвекція арктичного повітря продовжується і найближчої ночі, 22 квітня, на Черкащині прогнозуємо заморозки у повітрі 0-5°, що у цю пору є стихійним метеорологічним явищем ІІ рівня небезпечності", - попередив він. відео дня

Синоптик повідомив, що на початку наступного тижня регіон опиниться в тиловій частині циклону, який принесе холодне повітря з північних морів. За попередніми прогнозами, нова хвиля похолодання може бути ще сильнішою, ніж нинішня, що створює загрозу для квітучих садів, тому з висадкою розсади радять не поспішати.

Водночас Черкаський обласний центр з гідрометеорології попередив про небезпечні погодні явища: у ніч на 22 квітня в області та Черкасах очікуються заморозки в повітрі від 0 до -5 градусів, оголошено другий рівень небезпеки.

Погода в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, цього тижня погода на Житомирщині після періоду найхолодніших ночей регіон перейде до вітряної та нестійкої. За словами синоптикині обласного гідрометцентру Катерини Ткачук, область перебуває під впливом арктичного повітря, яке й надалі визначатиме температуру та характер опадів.

У середу, 22 квітня, на Львівщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів, повідомили у регіональному гідрометцентрі.

22 квітня на Рівненщині також очікується мінлива хмарність без значних опадів, місцями вночі та вранці можливий слабкий туман.

Про персону: Віталій Постригань Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

