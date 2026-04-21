Зима повертається: названо дату нового удару морозів в Черкаській області

Юрій Берендій
21 квітня 2026, 18:26
Синоптики попереджають про нову хвилю арктичного повітря із заморозками до -5° на Черкащині, яка може посилитися найближчими днями.
Прогноз погоди - названо дату нового удару морозів в Черкаській області / Фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • В Черкаській області в ніч на 22 квітня прогнозують заморозки до -5°
  • Варто очікувати на нову, ще сильнішу хвилю похолодання

Погода в Черкаській області завтра, 22 квітня буде морозною. Вночі очікується суттєве посилення заморозків. Про це повідомив начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

/ Фото: Віталій Постригань / Facebook

"Адвекція арктичного повітря продовжується і найближчої ночі, 22 квітня, на Черкащині прогнозуємо заморозки у повітрі 0-5°, що у цю пору є стихійним метеорологічним явищем ІІ рівня небезпечності", - попередив він.

Синоптик повідомив, що на початку наступного тижня регіон опиниться в тиловій частині циклону, який принесе холодне повітря з північних морів. За попередніми прогнозами, нова хвиля похолодання може бути ще сильнішою, ніж нинішня, що створює загрозу для квітучих садів, тому з висадкою розсади радять не поспішати.

/ Фото: Віталій Постригань / Facebook

Водночас Черкаський обласний центр з гідрометеорології попередив про небезпечні погодні явища: у ніч на 22 квітня в області та Черкасах очікуються заморозки в повітрі від 0 до -5 градусів, оголошено другий рівень небезпеки.

Погода в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, цього тижня погода на Житомирщині після періоду найхолодніших ночей регіон перейде до вітряної та нестійкої. За словами синоптикині обласного гідрометцентру Катерини Ткачук, область перебуває під впливом арктичного повітря, яке й надалі визначатиме температуру та характер опадів.

У середу, 22 квітня, на Львівщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів, повідомили у регіональному гідрометцентрі.

22 квітня на Рівненщині також очікується мінлива хмарність без значних опадів, місцями вночі та вранці можливий слабкий туман.

Інші новини:

Про персону: Віталій Постригань

Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

Україна пропонувала створити "Донніленд" на частині Донбасу - NYT

Україна пропонувала створити "Донніленд" на частині Донбасу - NYT

18:10Війна
Затримання військових ТЦК в Одесі: в СБУ розкрили нові деталі стрілянини

Затримання військових ТЦК в Одесі: в СБУ розкрили нові деталі стрілянини

17:27Україна
Долар нестримно дорожчає, євро б'є рекорди: новий курс валют на 22 квітня

Долар нестримно дорожчає, євро б'є рекорди: новий курс валют на 22 квітня

17:13Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточування

Тертка різатиме як бритва: три домашні лайфхаки для миттєвого заточування

Чому не можна гладити кота: причина, про яку мало хто говорить

Чому не можна гладити кота: причина, про яку мало хто говорить

Морози вдарять з новою силою: синоптик назвав дату різкого потепління

Морози вдарять з новою силою: синоптик назвав дату різкого потепління

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопця на скейтборді за 27 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопця на скейтборді за 27 с

Останні новини

18:26

Зима повертається: названо дату нового удару морозів в Черкаській області

18:10

Україна пропонувала створити "Донніленд" на частині Донбасу - NYT

18:00

Одна ложка при пересадці: простий метод, що врятує розсаду від стресу та хворобВідео

17:56

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з доставщиком піци за 17 с

17:46

Люди, народжені в ці чотири дні, вирізняються рідкісною добротою: хто вони

Прогнозувати дії терористів правоохоронці не в змозі, це проблема всього світу - СтупакПрогнозувати дії терористів правоохоронці не в змозі, це проблема всього світу - Ступак
17:27

Затримання військових ТЦК в Одесі: в СБУ розкрили нові деталі стрілянини

17:23

Арктичне повітря суне на Житомирщину: про яку небезпеку попередили синоптики

17:17

Як швидко прибрати шерсть з одягу: дієві методи та створення "стерильних зон"

17:13

Долар нестримно дорожчає, євро б'є рекорди: новий курс валют на 22 квітня

Реклама
17:04

"Дуже відчутні": Денисенко поскаржилася на зайві кілограми та показала фігуру

16:59

Три знаки зодіаку невдовзі зірвуть джекпот - кому пощастить

16:47

В Генштабі РФ заявили про окупацію цілої області України - в ЗСУ відповіли

16:43

"Витерли ноги об УАФ": Ребров потрапив під шквал критики через прогул Конгресу

16:30

Сержантка відремонтувала казарму і почала заробляти: результат здивував усіхВідео

16:26

Бійці 42 ОМБр показали унікальні кадри знищення російського шахеда українським дроном-перехоплювачем LITAVR

16:22

Український актор зіграє у новому фільмі Netflix разом із Сідні Свіні

16:14

Коли висаджувати ранню капусту: критичні терміни та секрети стійкості до холоду

16:13

Загадкове українське слово "мжичка": що воно насправді означає

16:11

Мороз до -5 і надзвичайна небезпека: синоптики попередили мешканців Львівщини

16:03

Як Єлизавета II зберігала молодість: 7 королівських порад, перевірених 100-літтямВідео

Реклама
15:15

РФ посилила наступ вздовж лінії фронту в одній із областей: де ситуація найгірша

15:08

Божествений форшмак по-одеськи за 10 хвилин - найкращий рецепт

15:03

Дарували голос після смерті: мумії із "золотими язиками" вразили вчених

14:59

Лежать лицем в землю: в Одесі затримання ТЦКівців переросло в стрілянину і погоню

14:55

Допоможе врятувати життя: співачка Дуа Ліпа придбала пікап для ЗСУ

14:45

Більше ніж декор: які рослини стають оберегами та магнітами достатку біля дому

14:41

Ціни уже наблизилися до 300 грн: коли подешевшає улюблена ягода українців

14:33

Ціна зросла майже на 100 гривень: в Україні стрімко подорожчав популярний овоч

14:20

Тільки не "кузнечик": далеко не всі знають, як називати цю комаху українською

14:14

"Бути твоєю мамою непросто": Бурмака з’явилася з єдиною донькою

14:09

Вчені підвищили ефективність сонячних панелей: яка нова межа

14:06

Росіяни висміяли Герасимова за брехню про успіхи армії РФ на Луганщині

14:02

Чи зрушить питання легалізації зброї в Україні з мертвої точки: що каже експерт

13:56

Чому не можна з'ясовувати стосунки з людьми 22 квітня: яке церковне свято

13:42

Чи варто вирощувати розсаду огірків: переваги, недоліки та поради городникамВідео

13:28

Нетверезий чоловік кинув гранати у поліцейських - є пораненіФото

13:20

РФ хоче дестабілізувати Україну: експерт оцінив ризик масових стрілянин

13:15

Різка зміна погоди в Рівному та області: синоптики попереджають про заморозки

13:14

"Відмовили ноги": Анатолій Анатоліч з'явився на кріслі колісному в США

13:14

Нові подробиці, ганьба поліції та жорсткі рішення: що заявив Клименко про теракт у Києві

Реклама
13:14

Дівчина знайшла у притулку "двійника" своєї померлої собаки: що вона зробилаВідео

13:12

Для тих, хто шукав найнародніше шоу в телеефірі: "Дизель шоу" виходитиме на телеканалі "1+1 Україна"

13:10

Від фаната до ведучого: ХАС у "Караоке на майдані"

12:50

Не той Шевченко: що приховали на могилі Кобзаря у Каневі і при чому тут КремльВідео

12:31

Щурі та миші назавжди зникнуть з саду: які природні засоби відлякають гризунів

12:09

"В одну мить я залишився без усього": "Флеш" показав наслідки замаху РФФото

12:07

Китайський гороскоп на завтра, 22 квітня: Мавпам — провокації, Свиням — непередбачуваність

11:58

Чому зливати олію в раковину небезпечно: куди подіти жир після смаження

11:55

Двірник "дядько Саша" став сьомою жертвою стрільця з Голосієва: його коту шукають господаря

11:54

Загадка століття: як сучасна людина опинилася на фотографії 1917 рокуВідео

