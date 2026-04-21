Весна ставить підніжку: Дніпропетровщину накриють заморозки, коли чекати "мінус"

Північно-західний вітер посилюватиме відчуття прохолоди.

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та короткочасними дощами / Фото: facebook.com/YaDnipro

Коротко:

22 квітня: хмарно, місцями невеликий дощ

Вночі заморозки 0…-2° по області

Вдень +6…+11°, у Дніпрі до +10°

У Дніпропетровській області 22 квітня очікується нестійкий характер погоди з переважанням хмарності та періодичними проясненнями. За даними Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, погодні умови в регіоні формуватимуться під впливом прохолодної повітряної маси, що зумовить зниження температури в нічні години та короткочасні опади вдень.

Упродовж доби небо над областю залишатиметься переважно хмарним із періодичними проясненнями. У нічний час істотних опадів не прогнозується, однак уже в денні години місцями можливий невеликий дощ.

Опади будуть короткочасними та нерівномірними, що є характерним для перехідного весняного періоду.

Прогноз для Дніпропетровщи на тиждень / Фото: facebook.com/DneprRCGM

Вітер очікується північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 метрів за секунду. Такий вітер сприятиме додатковому відчуттю прохолоди, особливо вранці та у вечірні години.

Метеорологи зазначили, що температурний режим залишатиметься доволі низьким для середини весни. По території області вночі прогнозується від 0 до +5 градусів. При цьому місцями, як на поверхні ґрунту, так і в приземному шарі повітря, можливі заморозки інтенсивністю 0…-2 градуси. У денний час повітря прогріється лише до +6…+11 градусів.

Попередження

Окремо синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. У нічні та ранкові години 22 квітня на території міста Дніпро та всієї Дніпропетровської області очікуються заморозки на поверхні ґрунту, а місцями й у повітрі з показниками 0…-2 градуси.

Фото: facebook.com/DneprRCGM

Такі погодні умови можуть становити ризик для ранніх сходів сільськогосподарських культур, плодових дерев у фазі цвітіння та декоративних насаджень.

Погода у місті Дніпро

У самому місті Дніпро вночі також прогнозуються заморозки 0…-2 градуси. Вдень температура повітря підніметься до +8…+10 градусів, що трохи вище, ніж у середньому по області, однак все одно залишається нижчим за сезонну норму.

Погода в Дніпрі 22 квітня / Фото: скріншот meteo.ua

Таким чином, 22 квітня на Дніпропетровщині пройде під знаком прохолодної весняної погоди з нічними заморозками та нестійкими денними умовами, що є характерним проявом весняної мінливості клімату в регіоні.

Якою буде погода впродовж тижня - прогноз синоптика Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що впродовж тижня Україна перебуватиме під впливом потужного циклону та холодних повітряних мас із Північної Європи. Це спричинить нестійку та переважно похмуру погоду. У більшості регіонів майже щодня очікуються дощі, а в Карпатах і на північному сході місцями можливий навіть мокрий сніг. Особливістю цього періоду стануть нічні заморозки: температура повітря та ґрунту може знижуватися до 0…-3 °С. Спочатку похолодання охопить північ і схід, а згодом пошириться і на західні області. Вдень температура переважно триматиметься в межах +8…+15 °С. Певне потепління прогнозується ближче до вихідних, насамперед у східних регіонах країни.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, цього тижня погода на Житомирщині після періоду найхолодніших ночей регіон перейде до вітряної та нестійкої. За словами синоптикині обласного гідрометцентру Катерини Ткачук, область перебуває під впливом арктичного повітря, яке й надалі визначатиме температуру та характер опадів.

Крім того, погода в Черкаській області завтра, 22 квітня буде морозною. Вночі очікується суттєве посилення заморозків. Про це повідомив начальник черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Також у середу, 22 квітня, на Львівщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів, повідомили у регіональному гідрометцентрі.

Про джерело: Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорологі Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології (Дніпропетровський РЦГМ) — це державна організація, що здійснює метеорологічні спостереження, прогнозування погоди та попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Дніпропетровської області (Україна). Центр входить до мережі регіональних підрозділів, підпорядкованих Українському гідрометеорологічному центру ДСНС, і регулярно публікує дані про температуру, опади, вітер та погодні ризики.

