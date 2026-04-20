Нова хвиля сильних заморозків і дощів накриє Житомирщину: які дні будуть найхолоднішими

Найближчими днями регіон переживатиме чергову хвилю похолодання з сильними заморозками.

Якою буде погода на Житомирщині цього тижня

Якою буде погода у Житомирі впродовж робочого тижня

Прогноз погоди у Житомирській області на 21-24 квітня

Погода на Житомирщині цього тижня обіцяє різкі контрасти: від нічних морозів до більш м’який весняних температур вдень, а наприкінці тижня - повернення дощів. За даними Житомирського обласного центру з гідрометеорології, з 21 по 24 квітня область переживатиме чергову хвилю похолодання з сильними заморозками, особливо в нічні та ранкові години середи й четверга. Про це пише Житомир.info.

У вівторок, 21 квітня, погода залишатиметься сухою та прохолодною. У Житомирі й по області очікується мінлива хмарність без опадів, проте нічні температури знову опустяться до 0…–3°, місцями з сильними заморозками у повітрі. Вдень повітря прогріється лише до 6–11°, а північний вітер 5–10 м/с додаватиме відчуття прохолоди.

Середа, 22 квітня, принесе схожу картину: сухо, прохолодно та знову морозно вночі. Заморозки 0…–3° зберігатимуться, а вдень температура підніметься до 10–15° тепла. Північно-західний вітер залишатиметься помірним.

У четвер, 23 квітня, погода почне змінюватися. Хмарність збільшиться, вночі ще буде без істотних опадів, але вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер посилиться: пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура вночі становитиме 1–6° тепла, вдень - 6–11°.

П’ятниця, 24 квітня, продовжить дощову тенденцію. Місцями очікується невеликий короткочасний дощ, а нічні температури знову опустяться до 0…–3°. Вдень буде прохолодно - лише 5–10° тепла.

Про джерело: Zhitomir.info Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.

