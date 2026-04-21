Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Арктичне повітря суне на Житомирщину: про яку небезпеку попередили синоптики

Дар'я Пшеничник
21 квітня 2026, 17:23
Кінець тижня видасться холодним і нестійким, більше схожим на ранню весну, ніж на другу половину квітня.
Якою буде погода на Житомирщині наприкінці цього тижня / Фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

відео дня
  • Якою буде погода у Житомирі у другій половині тижня
  • Прогноз погоди у Житомирській області на 22-24 квітня

Погода на Житомирщині цього тижня різко змінюватиметься: після найхолодніших ночей область увійде в період вітряної та нестійкої весни. Синоптикиня Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук повідомила, що регіон опинився під впливом арктичного повітря, яке й надалі визначатиме температурний фон та характер опадів, пише Суспільне.

У середу, 22 квітня, в області ще збережеться вплив східної периферії антициклону ULI. День пройде під знаком мінливої хмарності та сухої погоди, але ніч і ранок знову принесуть сильні заморозки - місцями до –3°. Північно‑західний вітер залишатиметься помірним, а денна температура підніметься до більш комфортних +10…+15°, що створить відчутний контраст із холодним ранком.

Уже в четвер, 23 квітня, ситуація зміниться. Південна частина циклону та холодний атмосферний фронт спричинять різке падіння тиску. Ніч мине без заморозків, проте вдень область накриє короткочасний дощ, а вітер посилиться настільки, що пориви сягатимуть небезпечних 15–20 м/с. Температура вдень залишиться прохолодною - близько +6…+11°, що відповідатиме відчуттю сирої та вітряної погоди.

У п'ятницю, 24 квітня, Житомирщина знову опиниться під впливом арктичного повітря. За умов нічних прояснень повернуться заморозки до –3°, а вдень пройдуть локальні короткочасні дощі. Температура не перевищить +5…+10°, тож кінець робочого тижня видасться холодним і нестійким, більше схожим на ранню весну, ніж на другу половину квітня.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 22 квітня на Рівненщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Температура повітря по області вночі становитиме 0…+5°, на поверхні ґрунту очікуються заморозки.

В Одесі у травні очікується тепла та переважно суха погода без різких перепадів температур. На початку і в середині місяця вдень буде +18…+23°C, вночі +11…+16°C, опади малоймовірні.

Квітневе потепління на Дніпропетровщині відступає через активний атмосферний фронт. Як повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології, 21 квітня в області очікується погіршення погодних умов.

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик Житомирщина Житомирська область новости Житомира Погода в Житомирі Погода Житомирська область
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна пропонувала створити "Донніленд" на частині Донбасу - NYT

18:10Війна
17:27Україна
17:13Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Останні новини

18:26

18:10

18:00

17:56

17:46

17:27

17:23

17:17

17:13

Реклама
17:04

16:59

16:47

16:43

16:30

16:26

16:22

16:14

16:13

16:11

16:03

Реклама
15:15

15:08

15:03

14:59

14:55

14:45

14:41

14:33

14:20

14:14

14:09

14:06

14:02

13:56

13:42

13:28

13:20

13:15

13:14

13:14

Реклама
13:14

13:12

13:10

12:50

12:31

12:09

12:07

11:58

11:55

11:54

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини Рівного
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Рецепти
ЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти