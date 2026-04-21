Арктичне повітря суне на Житомирщину: про яку небезпеку попередили синоптики

Кінець тижня видасться холодним і нестійким, більше схожим на ранню весну, ніж на другу половину квітня.

Якою буде погода на Житомирщині наприкінці цього тижня / Фото: ua.depositphotos.com

Якою буде погода у Житомирі у другій половині тижня

Прогноз погоди у Житомирській області на 22-24 квітня

Погода на Житомирщині цього тижня різко змінюватиметься: після найхолодніших ночей область увійде в період вітряної та нестійкої весни. Синоптикиня Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук повідомила, що регіон опинився під впливом арктичного повітря, яке й надалі визначатиме температурний фон та характер опадів, пише Суспільне.

У середу, 22 квітня, в області ще збережеться вплив східної периферії антициклону ULI. День пройде під знаком мінливої хмарності та сухої погоди, але ніч і ранок знову принесуть сильні заморозки - місцями до –3°. Північно‑західний вітер залишатиметься помірним, а денна температура підніметься до більш комфортних +10…+15°, що створить відчутний контраст із холодним ранком.

Уже в четвер, 23 квітня, ситуація зміниться. Південна частина циклону та холодний атмосферний фронт спричинять різке падіння тиску. Ніч мине без заморозків, проте вдень область накриє короткочасний дощ, а вітер посилиться настільки, що пориви сягатимуть небезпечних 15–20 м/с. Температура вдень залишиться прохолодною - близько +6…+11°, що відповідатиме відчуттю сирої та вітряної погоди.

У п'ятницю, 24 квітня, Житомирщина знову опиниться під впливом арктичного повітря. За умов нічних прояснень повернуться заморозки до –3°, а вдень пройдуть локальні короткочасні дощі. Температура не перевищить +5…+10°, тож кінець робочого тижня видасться холодним і нестійким, більше схожим на ранню весну, ніж на другу половину квітня.

Погода в Україні - останні новини

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

