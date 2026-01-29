Червоний рівень небезпеки: в Україні влупить -30, рятувальники назвали дату

У більшості регіонів скоро буде дуже різке падіння температури повітря.

Прогноз погоди в Україні / фото: depositphotos.com/ua

Що дізнаєтесь:

Де температура повітря впаде до -30

Коли в Україну прийде різке похолодання

Коли в Україну прийде потепління

Погода в Україні різко зміниться. У більшості регіонів будуть нестерпні морози. Рятувальники вже оголосили червоний рівень небезпеки.

Коли буде похолодання

Різке зниження температури повітря очікується вже з 1-3 лютого. Вночі температура повітря впаде до 20...-27 градусів у Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Вдень температура повітря триматиметься на рівні 15-22 градуси морозу.

У Києві у ці дні буде -20...-25 градусів. Зазначається, що місцями в Україні температура повітря досягатиме -30 градусів.

В Укргідрометцентрі додали, що таке похолодання принесе арктичне повітря з півночі Європи.

"Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху автомобільного, залізничного та електротранспорту", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео про різке похолодання в Україні:

Коли буде потепління

Послаблення морозів очікується з 4-5 лютого. Потепління буде приходити із заходу та південного заходу країни, попереджають рятувальники.

Небезпечна погода 29 січня

Сьогодні, 29 січня, у Києві та Київській області очікуються небезпечні погодні умови. До кінця доби буде сильний туман з видимістю 200-500 м.

"Оголошений І рівень небезпеки (жовтий)! Водії та пішоходи – будьте уважні та обережні", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 29 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, синоптик Наталія Діденко прогнозує, що 30-31 січня в Україну почне заходити нова повітряна маса арктичного походження з черговим похолоданням.

Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю Главреду також пообіцяла похолодання. За її словами, з 31 січня вже в Україні буде більш відчутне зниження температури. Вночі буде 12-17 морозу, саме в ніч на 31 число. На півночі країни місцями до -20 градусів опустяться стовпчики термометрів. Вдень 8-13 морозу. 1-2 лютого будуть найморознішими.

Тим часом 29 січня на території Київської області та Києва зберігатиметься складна погодна ситуація. Синоптики Укргідрометцентру попередили про небезпечні метеорологічні явища.

