Екстремальні заморозки на Тернопільщині: температура різко впаде до 'мінуса'

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища.

Прогноз погоди в Тернопільській області

Погода в Тернопільській області у четвер, 30 квітня, буде хмарною з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер завтра очікується північно - західний, 5 – 10 м/с.

Вночі та вранці по області прогнозуються сильні заморозки в повітрі 0…-5 градусів, температура повітря вдень коливатиметься від +7 до +12 градусів.

У місті Тернопіль вночі також будуть заморозки в повітрі, але не такі сильні - +1…-3 градуси. Водночас температура повітря вдень сягатиме +9…+11 градусів.

Крім того, через сильні заморозки по всій області оголошено ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.

Як повідомляв Главред, у Житомирській області кінець квітня буде під знаком холодної та примхливої весни: нічні заморозки, слабке денне тепло й вибіркові дощі формуватимуть погоду регіону до початку травня.

Погода в Черкаській області протягом наступних днів залишиться аномально прохолодною. Через арктичне похолодання середньодобова температура знизилася до 5–6 градусів, що на 6–8 градусів нижче кліматичної норми.

Водночас в Одеській області найближчі п'ять діб очікується переважно спокійна погода без істотних опадів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність і помірний вітер.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

