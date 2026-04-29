Екстремальні заморозки на Тернопільщині: температура різко впаде до 'мінуса'

Погода в Тернопільській області у четвер, 30 квітня, буде хмарною з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер завтра очікується північно - західний, 5 – 10 м/с.
Вночі та вранці по області прогнозуються сильні заморозки в повітрі 0…-5 градусів, температура повітря вдень коливатиметься від +7 до +12 градусів.
У місті Тернопіль вночі також будуть заморозки в повітрі, але не такі сильні - +1…-3 градуси. Водночас температура повітря вдень сягатиме +9…+11 градусів.
Крім того, через сильні заморозки по всій області оголошено ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.
Як повідомляв Главред, у Житомирській області кінець квітня буде під знаком холодної та примхливої весни: нічні заморозки, слабке денне тепло й вибіркові дощі формуватимуть погоду регіону до початку травня.
Погода в Черкаській області протягом наступних днів залишиться аномально прохолодною. Через арктичне похолодання середньодобова температура знизилася до 5–6 градусів, що на 6–8 градусів нижче кліматичної норми.
Водночас в Одеській області найближчі п'ять діб очікується переважно спокійна погода без істотних опадів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність і помірний вітер.
- Ціни на пальне сколихнуться: чи буде стрибок до 100 гривень і що готують АЗС
- Гороскоп на завтра, 30 квітня: Скорпіонам - зрада, Стрільцям - полегшення
- Один удар — і ціле місто без води: РФ готує новий сценарій ударів по Україні
Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології
Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.
