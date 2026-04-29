Опади прийдуть на заміну заморозкам: коли на Полтавщині зміниться погода

Ви дізнаєтесь:
- Чи будуть заморозки на Полтавщині в останній день квітня
- Як зміняться погодні умови у Полтаві 30 квітня
Останній день квітня на Полтавщині буде хмарний, з проясненнями. Вночі опадів не буде, але вдень місцями можливий невеликий дощ. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Telegram.
Синоптики прогнозують північно-західний вітер, 5-10 м/с. Вночі в повітрі та на поверхні грунту по області будуть заморозки від 0 до 3 градусів морозу. Вдень температура повітря підніметься до 7-12 градусів тепла.
За даними Українського гідрометеорологічного центру на Полтавщині 30 квітня оголошено II рівень небезпечності.
Погода в Полтаві 30 квітня
Вночі в четвер у Полтаві опадів не буде, але вдень прогнозують невеликий дощ. На поверхні грунту та в повітрі заморозки вночі будуть заморозки 0-2 градуси морозу. Вдень температура повітря підвищиться до 9-11 градусів тепла.
Нагадаємо, Главред писав, що в останні дні квітня у Дніпрі та на території Дніпропетровської області очікується прохолодна погода з нічними заморозками та підвищеним рівнем метеорологічної небезпеки.
Раніше повідомлялося, що у Житомирській області кінець квітня зустрінуть під знаком холодної та примхливої весни: нічні заморозки, слабке денне тепло й вибіркові дощі формуватимуть погоду регіону до початку травня.
Нещодавно синоптик Наталія Діденко заявила, що погода в Україні в останній день квітня буде прохолодною та дощовою, але вже через кілька днів почне теплішати.
Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології
Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.
