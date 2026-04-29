Опади прийдуть на заміну заморозкам: коли на Полтавщині зміниться погода

Місцевих мешканців погода в останній день другого місяця весни може засмутити.

Погода на Полтавщині 30 квітня / фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Чи будуть заморозки на Полтавщині в останній день квітня

Як зміняться погодні умови у Полтаві 30 квітня

Останній день квітня на Полтавщині буде хмарний, з проясненнями. Вночі опадів не буде, але вдень місцями можливий невеликий дощ. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Telegram.

Синоптики прогнозують північно-західний вітер, 5-10 м/с. Вночі в повітрі та на поверхні грунту по області будуть заморозки від 0 до 3 градусів морозу. Вдень температура повітря підніметься до 7-12 градусів тепла.

За даними Українського гідрометеорологічного центру на Полтавщині 30 квітня оголошено II рівень небезпечності.

Небезпечні погодні явища в Україні / Інфографіка: Главред

Погода в Полтаві 30 квітня

Вночі в четвер у Полтаві опадів не буде, але вдень прогнозують невеликий дощ. На поверхні грунту та в повітрі заморозки вночі будуть заморозки 0-2 градуси морозу. Вдень температура повітря підвищиться до 9-11 градусів тепла.

Погода в Полтаві 30 квітня / фото: скріншот з meteoprog

Нагадаємо, Главред писав, що в останні дні квітня у Дніпрі та на території Дніпропетровської області очікується прохолодна погода з нічними заморозками та підвищеним рівнем метеорологічної небезпеки.

Раніше повідомлялося, що у Житомирській області кінець квітня зустрінуть під знаком холодної та примхливої весни: нічні заморозки, слабке денне тепло й вибіркові дощі формуватимуть погоду регіону до початку травня.

Нещодавно синоптик Наталія Діденко заявила, що погода в Україні в останній день квітня буде прохолодною та дощовою, але вже через кілька днів почне теплішати.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

