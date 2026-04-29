Вдарить мороз до -8: коли на Львівщині очікуються надзвичайні заморозки

Синоптики оголосили найвищий рівень небезпеки через аномальні заморозки.

Прогноз погоди на Львівщині на 30 квітня / Фото: magnific.com

У четвер, 30 квітня, погода у Львівській області буде холодною та сухою. Оголошено червоний рівень небезпеки через значне падіння температури. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На території області та Львова оголошено ІІІ рівень небезпечності через стихійні метеорологічні явища. Вночі 30 квітня очікується надзвичайний заморозок 5-8° нижче нуля по області. 1 травня заморозки збережуться, але стануть дещо слабшими - від 0 до 3° морозу.

День в регіоні мине без істотних опадів, проте з мінливою хмарністю. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 9-14° тепла по області.

Вночі та вранці місцями спостерігатиметься слабкий туман, через який видимість може погіршуватися до 500-1000 метрів. Вітер північний, 7-12 м/с.

Попри аномальні нічні холоди, в області зберігається загрозлива ситуація з пожежами в екосистемах. Протягом 30 квітня – 2 травня на більшій частині Львівщини прогнозують високу (4-й клас), а місцями надзвичайну (5-й клас) пожежну небезпеку.

Небезпечні погодні явища

Погода у Львові 30 квітня

У Львові четвер буде хмарним із проясненнями. Вітер буде північним, помірним. Опадів протягом доби не передбачається.

Вночі у місті прогнозують надзвичайний заморозок 5- 6°. Вдень температура підвищться до 11-13° тепла.

Пожежна небезпека

Як повідомляв Главред, останній день квітня на Полтавщині буде хмарним. Вночі істотних опадів не очікується, однак удень місцями можливий невеликий дощ.

Також у Тернопільській області 30 квітня прогнозують хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці прогнозуються сильні заморозки до 0…-5°.

Крім цього, синоптик Наталія Діденко прогнозує, що погода в Україні 30 квітня буде прохолодною та місцями дощовою. Дощі пройдуть у північних, північно-східних і центральних областях, тоді як на заході, півдні та південному сході буде без опадів

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

