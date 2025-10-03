Холод відступить: названо дату, коли в Україні потеплішає до +19 градусів

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода на вихідних
- В яких областях може випасти дощ
Погода в Україні на вихідних, 4-5 жовтня, буде неоднорідною по всій території країни. Найхолодніше буде на заході, а найтепліше - на сході та південному сході. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Так, за її словами, розподіл температури в Україні буде наступним:
- у західних областях в межах +9…+12 градусів;
- у північних областях +12…+14;
- у центральних областях +12…+18;
- у південній частині +15…+19, в Криму до +20;
- у східних областях +15…+18 градусів.
Діденко додала, що в суботу дощі пройдуть на Одещині, Миколаївщині, Івано-Франківщині та у Чернівецькій області. Ввечері поширяться на центральну частину та на північ України. На решті території - без опадів.
Водночас, у неділю дощі очікуються у південній частині, окрім Одещини, а також у східних областях і подекуди в західній частині.
Погода в Києві
У Києві впродовж вихідних буде переважно без опадів, але ввечері в суботу можливий невеликий дощ.
Денна температура повітря коливатиметься в межах +14, +15 градусів.
Чи чекати українцям на потепління
Народний синоптик Станіслав Щедрін раніше говорив, що перша половина жовтня в Україні пройде з дощами, але з 13-14 жовтня в Україні дощі припиняться і має потеплішати на 3-4 градуси.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 3 жовтня буде прохолодною, але сухою. Синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) у західних та північних областях.
Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що надалі в Україні буде не дуже холодно, передбачаються стримані +10…+13 градусів.
Водночас, синоптик Ігор Кібальчич попереджав, що впродовж цього тижня в Україні очікується нестійка погода. Можливі різкі перепади температури та дощі.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
