Холод відступить: названо дату, коли в Україні потеплішає до +19 градусів

Марія Николишин
3 жовтня 2025, 12:46
Синоптикиня поділилась прогнозом погоди на 4 та 5 жовтня.
Холод відступить: названо дату, коли в Україні потеплішає до +19 градусів
Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода на вихідних
  • В яких областях може випасти дощ

Погода в Україні на вихідних, 4-5 жовтня, буде неоднорідною по всій території країни. Найхолодніше буде на заході, а найтепліше - на сході та південному сході. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Так, за її словами, розподіл температури в Україні буде наступним:

  • у західних областях в межах +9…+12 градусів;
  • у північних областях +12…+14;
  • у центральних областях +12…+18;
  • у південній частині +15…+19, в Криму до +20;
  • у східних областях +15…+18 градусів.
Холод відступить: названо дату, коли в Україні потеплішає до +19 градусів
Температура в Україні / фото: t.me/PohodaNatalka

Діденко додала, що в суботу дощі пройдуть на Одещині, Миколаївщині, Івано-Франківщині та у Чернівецькій області. Ввечері поширяться на центральну частину та на північ України. На решті території - без опадів.

Холод відступить: названо дату, коли в Україні потеплішає до +19 градусів
Погода 4 жовтня / фото: meteoprog

Водночас, у неділю дощі очікуються у південній частині, окрім Одещини, а також у східних областях і подекуди в західній частині.

Холод відступить: названо дату, коли в Україні потеплішає до +19 градусів
Погода 5 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві впродовж вихідних буде переважно без опадів, але ввечері в суботу можливий невеликий дощ.

Денна температура повітря коливатиметься в межах +14, +15 градусів.

Холод відступить: названо дату, коли в Україні потеплішає до +19 градусів
Погода в Києві / фото: meteoprog

Чи чекати українцям на потепління

Народний синоптик Станіслав Щедрін раніше говорив, що перша половина жовтня в Україні пройде з дощами, але з 13-14 жовтня в Україні дощі припиняться і має потеплішати на 3-4 градуси.

Холод відступить: названо дату, коли в Україні потеплішає до +19 градусів
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 3 жовтня буде прохолодною, але сухою. Синоптики оголосили штормове попередження (І рівень небезпечності) у західних та північних областях.

Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що надалі в Україні буде не дуже холодно, передбачаються стримані +10…+13 градусів.

Водночас, синоптик Ігор Кібальчич попереджав, що впродовж цього тижня в Україні очікується нестійка погода. Можливі різкі перепади температури та дощі.

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

