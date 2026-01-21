Ожеледь і мороз: яка погода буде сьогодні в Харкові

Коротко:
- У Харкові вдень буде хмарно
- У Харківській області на дорогах ожеледь
У середу, 21 січня, погода в Харкові ввечері буде хмарною. Без опадів.
Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові буде хмарно.
"Весь день у Харкові буде хмарно. Без опадів", - йдеться в повідомленні.
Вітер західний, 2, 9 м/с.
Температура повітря вдень буде -11...- 6 градусів морозу. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть -11... - 10 градусів.
Як повідомив Харківський регіональний центр гідрометеорології, в Харкові день пройде без істотних опадів. На дорогах буде триматися ожеледь. Вітер очікують західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень складе - 6 ... - 8 градусів морозу.
У Харківській області день пройде без істотних опадів. На дорогах буде триматися ожеледь. Погода прогнозується хмарна з проясненнями. Вітер очікується західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень коливатиметься від 5 до 10° морозу.
Коли відступлять морози - прогноз синоптика
Синоптик Наталія Диденко зазначає, що вже в другій половині тижня в Україні можна очікувати ослаблення морозів. За її прогнозом, потепління супроводжуватиметься опадами та посиленням вітру.
Втім, експерт попереджає, що в кінці січня або на початку лютого сильні морози можуть повернутися.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні протягом тижня буде переважно морозною в більшості областей, місцями можливий незначний сніг.
Крім того, Житомирська область опиниться під впливом потужного антициклону, який визначатиме погоду з 20 по 23 січня. Про це повідомила начальник відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук, зазначає Суспільне. За її словами, саме цей атмосферний фронт перекрив доступ теплого повітря з Атлантики і відкрив шлях полярному холоду.
Також в Україні 21 січня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Водночас на дорогах буде ожеледиця, а в південно-західних областях очікується туман. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.
Читайте також:
- У Харкові лунають потужні вибухи: місто під обстрілом балістики, є прильоти
- Мороз і ожеледь: яка погода буде сьогодні в Харкові
- Будинки зруйновані: Росія завдала удару КАБами по Харкову, є жертви
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред