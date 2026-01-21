Ожеледь і мороз: яка погода буде сьогодні в Харкові

У Харкові день пройде без істотних опадів.

У Харкові день пройде без істотних опадів

Коротко:

У Харкові вдень буде хмарно

У Харківській області на дорогах ожеледь

У середу, 21 січня, погода в Харкові ввечері буде хмарною. Без опадів.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові буде хмарно.

"Весь день у Харкові буде хмарно. Без опадів", - йдеться в повідомленні.

Вітер західний, 2, 9 м/с.

Температура повітря вдень буде -11...- 6 градусів морозу. Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть -11... - 10 градусів.

Як повідомив Харківський регіональний центр гідрометеорології, в Харкові день пройде без істотних опадів. На дорогах буде триматися ожеледь. Вітер очікують західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень складе - 6 ... - 8 градусів морозу.

У Харківській області день пройде без істотних опадів. На дорогах буде триматися ожеледь. Погода прогнозується хмарна з проясненнями. Вітер очікується західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень коливатиметься від 5 до 10° морозу.

Коли відступлять морози - прогноз синоптика

Синоптик Наталія Диденко зазначає, що вже в другій половині тижня в Україні можна очікувати ослаблення морозів. За її прогнозом, потепління супроводжуватиметься опадами та посиленням вітру.

Втім, експерт попереджає, що в кінці січня або на початку лютого сильні морози можуть повернутися.

Як повідомляв Главред, кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні протягом тижня буде переважно морозною в більшості областей, місцями можливий незначний сніг.

Крім того, Житомирська область опиниться під впливом потужного антициклону, який визначатиме погоду з 20 по 23 січня. Про це повідомила начальник відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук, зазначає Суспільне. За її словами, саме цей атмосферний фронт перекрив доступ теплого повітря з Атлантики і відкрив шлях полярному холоду.

Також в Україні 21 січня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Водночас на дорогах буде ожеледиця, а в південно-західних областях очікується туман. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

