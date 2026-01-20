Полярний холод накриє Житомирщину: прогноз погоди на найближчі дні

Послаблення морозів прогнозують із 23 січня.

Головне:

На Житомирщині 20–23 січня погоду формуватиме потужний антициклон із полярним холодом

У регіоні очікуються морози до -19 та суха погода з туманами й ожеледицею

Із 23 січня синоптики прогнозують поступове послаблення морозів

Житомирська область опиниться під впливом потужного антициклону, який визначатиме погоду з 20 до 23 січня. Про це повідомила начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук, зазначає Суспільне. За її словами, саме цей атмосферний фронт перекрив доступ теплого повітря з Атлантики та відкрив шлях полярному холоду.

Морози посиляться, але ненадовго

У найближчі дні в області домінуватиме суха та морозно-стабільна погода. Синоптики прогнозують, що найнижчі температури очікуються вночі — подекуди до -19°. Вдень мороз також триматиметься, хоча менш інтенсивний.

З 23 січня очікується зміна синоптичної ситуації: морози почнуть поступово слабшати, а в повітрі з’явиться більше вологи.

Прогноз на 20 січня

Житомир:

хмарно з проясненнями

без опадів, слабкий туман

вітер західний 3–8 м/с

температура: вночі -15…-17°, вдень -7…-9°

Область:

хмарно з проясненнями

без опадів, місцями ожеледиця

вітер західний 3–8 м/с

температура: вночі -14…-19°, вдень -7…-12°

Прогноз на 21 січня

малохмарно, без опадів

на дорогах ожеледиця

вітер західний 3–8 м/с

температура: вночі -14…-19°, вдень -7…-12°

Прогноз на 22 січня

хмарно з проясненнями

вночі без опадів, удень місцями невеликий сніг

ожеледиця на дорогах

вітер східний 3–8 м/с

температура: вночі -12…-17°, вдень -5…-10°

Прогноз на 23–24 січня

часом невеликий сніг

температура: вночі -10…-15°, вдень -7…-12°

Коли в Україні потепліє - прогноз синоптика

Главред писав, що за прогнозом синоптика Наталії Діденко, погода в Україні скоро стане комфортнішою. Вже найближчим часом в регіони прийде потепління.

З 21 січня температура повітря буде ставати вищою. А 25-26 січня очікуються навіть невеликі "плюси". Проте активно відступати морози будуть з наступного тижня.

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Тернопільській області сьогодні, 20 січня, буде хмарною, але з проясненнями. Опадів не очікується. Вітер в місті та області впродовж дня буде південний, 3 – 8 м/с.

Раніше повідомлялося, що у другій половині поточного тижня у Києві можливе послаблення морозів. Але воно поєднається із появою опадів та, відповідно, посиленням вітру.

Напередодні стало відомо, що Житомирська область входить у найхолодніший період січня: з 20 по 23 число температура опускатиметься до 19 градусів морозу, а погода змінюватиметься від туманів до легкого снігу.

