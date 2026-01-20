Полярний холод накриє Житомирщину: прогноз погоди на найближчі дні

Головне:
- На Житомирщині 20–23 січня погоду формуватиме потужний антициклон із полярним холодом
- У регіоні очікуються морози до -19 та суха погода з туманами й ожеледицею
- Із 23 січня синоптики прогнозують поступове послаблення морозів
Житомирська область опиниться під впливом потужного антициклону, який визначатиме погоду з 20 до 23 січня. Про це повідомила начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук, зазначає Суспільне. За її словами, саме цей атмосферний фронт перекрив доступ теплого повітря з Атлантики та відкрив шлях полярному холоду.
Морози посиляться, але ненадовго
У найближчі дні в області домінуватиме суха та морозно-стабільна погода. Синоптики прогнозують, що найнижчі температури очікуються вночі — подекуди до -19°. Вдень мороз також триматиметься, хоча менш інтенсивний.
З 23 січня очікується зміна синоптичної ситуації: морози почнуть поступово слабшати, а в повітрі з’явиться більше вологи.
Прогноз на 20 січня
Житомир:
- хмарно з проясненнями
- без опадів, слабкий туман
- вітер західний 3–8 м/с
- температура: вночі -15…-17°, вдень -7…-9°
Область:
- хмарно з проясненнями
- без опадів, місцями ожеледиця
- вітер західний 3–8 м/с
- температура: вночі -14…-19°, вдень -7…-12°
Прогноз на 21 січня
- малохмарно, без опадів
- на дорогах ожеледиця
- вітер західний 3–8 м/с
- температура: вночі -14…-19°, вдень -7…-12°
Прогноз на 22 січня
- хмарно з проясненнями
- вночі без опадів, удень місцями невеликий сніг
- ожеледиця на дорогах
- вітер східний 3–8 м/с
- температура: вночі -12…-17°, вдень -5…-10°
Прогноз на 23–24 січня
- часом невеликий сніг
- температура: вночі -10…-15°, вдень -7…-12°
