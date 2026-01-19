У Харкові лунають потужні вибухи: місто під обстрілом балістики, є влучання

Головне:
- Війська армії РФ балістикою обстріляли Харків
- Ворог атакував Слобідський район міста
- Детальна інформація наразі зʼясовується
Зранку 19 січня, близько 10 ранку, в Харкові прогриміла серія вибухів. Росіяни нанесли серію ударів по Слобідському району міста.
Деталі російської атаки уточнюються. Про це повідомив повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Станом на 10:14 росіяни продовжують атакувати Харків. Повідомляється про повторні удари по місту.
"Зафіксовано ворожий удар по Слобідському району міста. Деталі уточнюємо. Ворог продовжує обстріл міста - ще зафіксовані прильоти", - йдеться в повідомленні.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Згодом Ігор Терехов додав, що ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури 4 ракетами, завдав значні пошкодження.
Також у Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків ворожого бпла. Обійшлося без постраждалих.
Атаки РФ на Україну - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 19 січня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Була оголошена повітряна тривога. БПЛА зафіксували в Дніпропетровській Запорізькій та Одеській областях. Про наслідки нічної атаки повідомила місцева влада.
Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, три людини поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя і Вольнянськ.
Пізно ввечері 18 січня російські війська завдали удару "Шахедами" по Дніпру. У місті прогриміли потужні вибухи.
Крім того, в ніч на 19 січня в Одесі прогриміли вибухи. В результаті атаки пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури, вибито вікна комерційних приміщень та автосалону.
Читайте також:
- Ситуація непроста: Зеленський розповів про хід відновлення тепла в столиці
- Понад 16 годин без електроенергії: українцям назвали нові графіки відключень
- Аварійні відключення запровадили у низці областей України - де нема світла
Про персону: Ігор Терехов
Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред