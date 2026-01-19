У Харкові лунають потужні вибухи: місто під обстрілом балістики, є влучання

Армія країни-агресорки Росії продовжує обстріл міста.

https://glavred.net/ukraine/v-harkove-razdayutsya-moshchnye-vzryvy-gorod-pod-obstrelom-ballistiki-est-popadaniya-10733471.html Посилання скопійоване

У Харкові прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Слово і діло

Головне:

Війська армії РФ балістикою обстріляли Харків

Ворог атакував Слобідський район міста

Детальна інформація наразі зʼясовується

Зранку 19 січня, близько 10 ранку, в Харкові прогриміла серія вибухів. Росіяни нанесли серію ударів по Слобідському району міста.

Деталі російської атаки уточнюються. Про це повідомив повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

відео дня

Станом на 10:14 росіяни продовжують атакувати Харків. Повідомляється про повторні удари по місту.

"Зафіксовано ворожий удар по Слобідському району міста. Деталі уточнюємо. Ворог продовжує обстріл міста - ще зафіксовані прильоти", - йдеться в повідомленні.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Згодом Ігор Терехов додав, що ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури 4 ракетами, завдав значні пошкодження.

Також у Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків ворожого бпла. Обійшлося без постраждалих.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 19 січня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Була оголошена повітряна тривога. БПЛА зафіксували в Дніпропетровській Запорізькій та Одеській областях. Про наслідки нічної атаки повідомила місцева влада.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, три людини поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя і Вольнянськ.

Пізно ввечері 18 січня російські війська завдали удару "Шахедами" по Дніпру. У місті прогриміли потужні вибухи.

Крім того, в ніч на 19 січня в Одесі прогриміли вибухи. В результаті атаки пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури, вибито вікна комерційних приміщень та автосалону.

Читайте також:

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред