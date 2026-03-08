Буде шалений стрибок цін на паливо: як сильно подорожчає газ, бензин і дизель

Ціни на паливо в Україні та в усьому світі зростуть через загострення ситуації в Ірані.

Ціни на бензин продовжать зростати / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

В Україні зростуть ціни на газ, дизель і бензин

Ціни на газ можуть зрости на 20 грн

Ціни на бензин і дизель можуть зрости на 14-15 грн

В Україні може ще подорожчати автомобільний газ, бензин і дизель на тлі загострення ситуації з Іраном. Про це в інтерв'ю Главреду заявив керівник групи компаній "Прайм" Дмитро Леушкін.

Бензин і дизель можуть подорожчати на 14-15 грн.

"Дуже потужний гравець на світовому газовому ринку — Катар. Зараз він відключений від світового ринку, це може викликати досить різкий стрибок цін у світі і надалі. Тому щодо газу прогнози менш оптимістичні, ніж щодо дизеля або бензину ... Щодо газу — це може бути плюс 20 гривень. Тобто зростання дійсно може бути більш відчутним", — говорить він.

Зростання цін стане проблемою для всього світу. Це подорожчання буде відчутним навіть для США.

"Але зараз робити апокаліптичні прогнози складно. Багато що залежить від того, чи залишиться ситуація в такому ж стані. Втім, навряд чи її залишать без реакції. Ймовірно, найближчим часом ми почуємо заяви з США — можливо, про супровід танкерів військовими кораблями, про посилення захисту від обстрілів або інші заходи безпеки", — каже експерт.

Він вважає, що найближчими тижнями будуть певні рішення і відповідні кроки.

"Чи буде це військовий супровід танкерів, посилення протиповітряної оборони або знищення пускових установок балістичних ракет — щось має статися. Залишати ситуацію в нинішньому вигляді неможливо", — каже він.

Коли в Україні буде пік зростання цін і палива - думка експерта

Главред писав, що, за словами експерта ринку нафтопродуктів Леоніда Косянчука, з 3 березня в Україні ціни на паливо в оптовому сегменті зросли на 4 гривні. Однак подальше зростання цін в Україні буде залежати від ситуації в Ормузькій протоці.

Об'єктивні причини реагувати і піднімати ціни будуть тільки через 2 тижні, тому що сьогодні в мережі знаходяться нафтопродукти, які були придбані за колишніми цінами.

Ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на пальне в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що основна причина того, що зараз підвищилися ціни на паливо і газ - це ситуація на Близькому Сході. При негативному сценарії ціна на бензин в Україні може зрости до рекордних 100 гривень за літр.

Раніше стало відомо, що в разі стабільної закупівельної ціни протягом наступних двох тижнів, на ОККО вона може скласти близько 81 гривні, а в інших мережах, наприклад AMIC або БРСМ, - приблизно 77-78 гривень.

Напередодні повідомлялося, що станом на 4 березня тільки за один день середні ціни на всі види палива зросли на 2-3 гривні за літр. Наприклад, бензин А-95 в мережі "Укрнафта" коштує 67,99 гривень за літр.

Про особу: Дмитро Леушкін Дмитро Леушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного та партнерського транспорту в 2015 році.

