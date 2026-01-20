Рус
Влупить 17-градусний мороз: Україну накриває нова холоднеча

Ангеліна Підвисоцька
20 січня 2026, 19:43
Погода у Луцьку 21 січня буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -17 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 21 січня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 21 січня
  • Коли температура повітря опуститься до -17 градусів

Погода в Україні 21 січня буде дуже морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 21 січня

В Україні 21 січня буде мінлива хмарність. Синоптики у цей день опадів не прогнозують. Водночас на дорогах буде ожеледиця, а у південно-західних областях очікується туман. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

відео дня

"Температура у західних, північних та Вінницькій областях вночі 12-17°, місцями 20° морозу, вдень 5-10° морозу; на решті території вночі 10-15° морозу, вдень 2-7° морозу, на півдні країни та Закарпатті від 3° морозу до 2° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -17

За даними meteoprog, 21 січня в Україні буде дуже холодно. Найтепліше буде у Одеській області. Там температура повітря підвищиться до -7...+3 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря опуститься до -17...-2 градусів.

Прогноз погоди в Україні 21 січня / фото: meteoprog

Погода 21 січня у Києві

У Києві 21 січня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 12-17°, місцями 20° морозу; вдень 5-10° морозу; у Києву вночі 13-15° морозу, вдень 5-7° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 21 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні очікуються різкі контрасти температур, опади у вигляді снігу та дощу, ожеледиця та рвучкий вітер. Активні циклони з Балкан і Чорного моря принесуть сильні морози на півночі та теплу погоду на півдні, повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

Також 6 січня в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через ожеледицю та туман (видимість 300–500 м) у північних, центральних, Одеській та Чернівецькій областях.

Крім цього, синоптикиня Наталка Діденко попередила, що погода в Україні найближчим часом буде штормовою. На регіони налетить справжній сніговий циклон із рвучким вітром.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

