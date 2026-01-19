Сильні морози відступлять, але ненадовго: коли погода в Україні зміниться

Синоптикиня сказала, що послаблення морозів поєднається із появою опадів.

Погода в Україні 20 січня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода у вівторок

Коли морози можуть стати слабшими

Погода в Україні у вівторок, 20 січня, буде морозною та залежатиме від антициклону. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, вночі очікується -12…-18 градусів. На півночі та заході місцями температура може опуститись до -20 градусів. Протягом дня вівторка прогнозується -6…-11 градусів.

"На дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, невеликий або помірний. Опади малоймовірні – антициклон", - йдеться у повідомленні.

Погода 20 січня / фото: meteoprog

Погода в Києві

Синоптикиня зауважила, що у Києві 20 січня також буде морозно і сухо.

Погода в Києві / фото: meteoprog

"Далі по тижню, скоріше друга половина, замаячило послаблення морозів. Хоча, якщо чесно, послаблення морозів поєднається із появою опадів та, відповідно, посиленням вітру", - додала Діденко.

Крім того, за її прогнозом, в кінці січня або на початку лютого сильні морози можуть знову поновитися.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні протягом тижня буде переважно морозною в більшості областей, місцями можливий незначний сніг.

Відомо, що Житомирська область входить у найхолодніший період січня: з 20 по 23 число температура опускатиметься до 19° морозу, а погода змінюватиметься від туманів до легкого снігу.

Жителям Дніпра на цьому тижні варто очікувати морозів та зимових умов. Холодну погоду утримуватимуть арктичні повітряні маси та вплив антициклону.

