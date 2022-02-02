Лютий 2022 буде "ласкавим": синоптик уточнив прогноз погоди на місяць в Україні

Сильних морозів у лютому не буде / Фотот ua.depositphotos.com

Погода в Україні у лютому 2022 буде порівняно теплою. Періоди похолодання теж будуть, але триватимуть не довше декількох днів. В цілому, останній зимовий місяць стане "м'яким".

Такий прогноз погоди озвучив народний синоптик Володимир Деркач, пише Полісся.

Очікувати сильних морозів в лютому не варто. Місяць пройде з ледь відчутним морозом і переважно вночі. Арктичні холоди "заходитимуть" в Україну в лютому теж дуже рідко, розповів синоптик.

Як повідомляв Главред, заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко прогнозує, що погода в Україні в лютому 2022 буде зимовою, передчасного приходу весни чекати не варто.

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У лютому середньомісячна температура повітря складе від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ях Карпат буде трохи холодніше - до 6 градусів морозу. На півдні Одеської області, а також у Криму та Закарпатті стовпчики термометрів підніматимуться до 4 градусів тепла.

При цьому в останній місяць зими випаде приблизно на третину менше опадів, ніж у січні.

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