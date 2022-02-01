Завалить снігом і заморозить: в Україну йдуть два суворих циклони

На дорогах очікується ожеледиця, водіям варто бути обережніше.
Погода в Україні 2 лютого буде сніжною та морозною. Як повідомляють в Укргідрометцентрі, в країну прийдуть відразу два циклони - обидва принесуть дощі і мокрий сніг в різні частини країни.
Перший циклон прийде з території Білорусі і принесе на західні і частково, північні області України сніг та мокрий сніг.
Другий циклон сформується над Чорним морем -мокрий сніг і дощ випадуть на півдні і південному сході нашої країни. У зв'язку з цим, на дорогах очікується ожеледиця, тому водіям варто бути обережніше.
У Карпатах і на сході країни очікуються помірні опади, а в більшості північних і центральних областей буде без істотних опадів.
Температура повітря
Вітер переважно буде дути з південного заходу, його швидкість складе 5-10 м/с.у західних областях вдень місцями будуть пориви в 15-20 м/с.
Температура повітря вночі 4-9° морозу, вдень - від 3° морозу до 2° тепла. На сході та півдні України, зокрема, у Дніпропетровській області, вночі буде 0-5° морозу, вдень 1-5° тепла.
У Карпатах вночі температура становитиме 7-12° морозу, вдень 5-9° морозу. У Криму йтиме дощ - температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.
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Як повідомляв Главред, раніше доктор географічних наук, фахівець з клімату Світлана Бойченко розповіла, що погода в Україні навесні 2022 буде холодною-нас чекають мінусові температури і снігопади, а куртки доведеться не ховати аж до самого літа.
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