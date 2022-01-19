На українців чекає фантастичне літо: синоптик розповів, якою буде погода в червні, липні та серпні

На погоду в Україні може вплинути парад планет, який відбудеться 12 червня 2022 року. В цілому, літо буде спекотним. Пляжний сезон може початися з 15 червня.
Погода в Україні влітку 2022 буде фантастичною. Засмагати можна буде вже з червня, а спека протримається до першої половини серпня.
Як повідомляє 34 канал, вплинути на погоду може також парад планет, який відбудеться влітку. Так, 12 червня 2022 року очікують рідкісне явище – Юпітер, Венера, Нептун, Марс, Сатурн і Місяць будуть вишикуватись в ряд, що, можливо, відіб'ється і на кліматі Землі.
Погода в Україні в червні 2022
Пляжний сезон на Азовському морі може початися з 15 червня, а температура повітря буде утримуватися на рівні 25-28 градусів тепла.
Погода в Україні в липні 2022
У липні спека прогнозується впродовж усього місяця.
Синоптик прогнозує, що температура повітря підніметься до +30...+35 градусів.
Вночі стовпчики термометрів можуть показувати +15 ... +25 градусів. При цьому дощі, якщо і будуть, то не зможуть знизити температуру повітря.
Погода в Україні в серпні 2022
Спекотна погода в Україні протримається до 10 серпня, потім стане прохолоднішою — стовпчики термометрів опустяться до +20...+25 градусів.
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Як повідомляв Главред, раніше кліматолог Світлана Бойченко розповіла, що в 2022 році літо в Україні буде з такими ж погодними перепадами, як і зима. За її словами, температура повітря може різко падати й підніматися, що викличе грози і шквальні вітри. При цьому синоптик прогнозує, що температура повітря влітку триматиметься вище норми.
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