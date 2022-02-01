Морози не підуть, ранньої весни не буде: синоптик уточнив прогноз погоди на лютий 2022 в Україні

Погода в Україні в лютому буде зі снігом і морозами / Колаж ua.depositphotos.com

Погода в Україні у лютому 2022 буде зимовою, передчасного приходу весни чекати не варто. Такий прогноз погоди озвучив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко.

За його словами, в лютому середньомісячна температура повітря складе від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ях Карпат буде трохи холодніше - до 6 градусів морозу. На півдні Одеської області, а також у Криму та на Закарпатті стовпчики термометрів підніматимуться до 4 градусів тепла, пише Сегодня.

При цьому в останній місяць зими випаде приблизно на третину менше опадів, ніж у січні: в середньому 22-40 мм в Карпатах, в Закарпатті та в горах Криму місцями до 75 мм. У перерахунку на "чистий" сніг – приблизно 22-40 см в середньому по країні, до 75 см - в горах.

Чи чекати на весну в лютому?

"Якщо температура в лютому прогнозується в межах норми, то і зима в цьому місяці не закінчиться. Розрахунки показують: лютий буде зимовим місяцем, поки ми не бачимо, що середньодобова температура в лютому стійко перейде через нуль градусів у бік підвищення. Прогнози на перший весняний місяць - березень - стануть можливі в кінці лютого", - сказав Прокопенко.

Як повідомляв Главред, раніше доктор географічних наук, фахівець з клімату Світлана Бойченко розповіла, що погода в Україні навесні 2022 буде холодною - на нас чекають мінусові температури і снігопади, а куртки доведеться не ховати аж до самого літа.

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