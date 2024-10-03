Буря з Каспію скоро відступить: коли ситуація з повітрям в Україні покращиться

Ситуація із запиленістю атмосфери в Україні зараз така сама, як і на початку тижня. Ситуація покращиться на вихідних, але не скрізь.
Як повідомляє Укргідрометцентр, причина погіршення якості повітря пилова буря з Каспію. Пил переміщується звідти, тому не становить для України такої суттєвої небезпеки, як, наприклад, у місці утворення бурі.
"Із запиленістю атмосфери зберігається така сама ситуація, що і з початку тижня. Основна причина - вітер із південного сходу, бо саме звідти продовжує надходити запилене повітря", - повідомили синоптики.
В Укргідрометцентрі нагадали, що запиленість надходить на територію України хвилями, тому концентрація запиленості різна.
2 жовтня пил накопичувався над Чорним морем. Як видно на супутникових знімках, саме там найбільша концентрація пилу.
Пил 3 жовтня виносить на територію України і він поступово поширюється небом над країною.
"Ситуація покращиться на вихідних, коли атмосферний фронт із дощами принесе свіже повітря із заходу. Утім, південно-східний регіон залишиться без дощів, тож пил у небі там ще утримуватиметься деякий час", - заявили в Укргідрометцентрі.
Пилова буря в Україні - останні новини
30 вересня Україну атакувала сильна пилова буря. Вона поширилася на територію Київської, Житомирської, Вінницької областей. Якість повітря погіршилася і через дим, який прийшов із півночі.
Дивіться відео - Україну накрила пилова буря:
2 жовтня в Києві фіксували тимчасове погіршення стану повітря. Фахівці виявили підвищення концентрації пилу. Мешканцям столиці порадили обмежити час перебування на вулиці.
3 жовтня у столиці також погіршився стан повітря. У всіх районах столиці фіксується підвищена концентрація пилу. У Київській міській військовій адміністрації розповіли, де у столиці найбрудніше повітря сьогодні.
Що таке пилова буря
Пилова (піщана) буря - атмосферне явище у вигляді перенесення великих кількостей пилу (частинок ґрунту, піщинок) вітром із земної поверхні. Виникає зазвичай за умови сухої поверхні ґрунту і швидкості вітру 10 м/с і більше, пише Вікіпедія.
Піщана буря зазвичай погіршує видимість.
Залежно від кольору ґрунту в даному регіоні, віддалені предмети набувають сіруватого, жовтуватого або червонуватого відтінку.
Пилова буря часто виникає в теплу пору року в пустельних і напівпустельних регіонах. У низці випадків пил із пустель і напівпустель може тривалий час утримуватися в атмосфері та досягти майже будь-якої точки світу у вигляді пилової імли.
Рідше пилові бурі виникають у степових регіонах, дуже рідко - у лісостепових і навіть лісових. В останніх пилова буря частіше буває влітку за сильної посухи. У степових і (рідше) лісостепових регіонах зазвичай пилові бурі бувають ранньою весною, після малосніжної зими та посушливої осені, але іноді бувають навіть узимку, у поєднанні з хуртовинами.
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