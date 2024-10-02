Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Києві різко погіршилась якість повітря: у яких районах найбільше забруднення

Марія Николишин
2 жовтня 2024, 17:14
29
Мешканцям столиці порадили обмежити час перебування на вулиці.
У Києві різко погіршилась якість повітря: у яких районах найбільше забруднення
Якість повітря в Києві / колаж: Главред, фото: УНІАН, КМДА

У Києві в середу, 2 жовтня, після обіду зафіксували тимчасове погіршення стану повітря. Фахівці виявили підвищення концентрації пилу. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, мешканцям столиці порадили обмежити час перебування на вулиці.

"Станом на 15:00 2 жовтня в Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. Фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Там також поділились результатами стаціонарних пунктів моніторингу атмосферного повітря:

  • проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря - 77 (високий рівень забрудненості);
  • вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря - 77 (високий рівень);
  • вул. Турівська, 28 - індекс якості 60 (середній рівень);
  • проспект Берестейський, 97 - індекс якості 2 ( дуже низький рівень);
  • вул. Китаївська, 22 - індекс якості 75 (високий рівень забрудненості);
  • вул. Харківське шосе, 7/1 - індекс якості 68 (середній рівень);
  • вул. Архітектора Вербицького, 26 - індекс якості повітря 70 (середній рівень).
У Києві різко погіршилась якість повітря: у яких районах найбільше забруднення
Якість повітря у Києві станом на 17:00 / фото: asm.kyivcity.gov.ua
У Києві різко погіршилась якість повітря: у яких районах найбільше забруднення
Шкала якості повітря / фото: kyivcity.gov.ua

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендується зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

У Києві різко погіршилась якість повітря: у яких районах найбільше забруднення
Як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я / Інфографіка: Главред

Що таке Київська міська державна адміністрація (КМДА)?

Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

Забруднення повітря у Києві - що відомо

Нагадаємо, 21 вересня у Києві також суттєво погіршувалась якість повітря. Мешканці столиці скаржились на утруднене дихання. У деяких районах міста був неприємний запах, видимість значно знизилась - Київ накрив смог.

20 вересня, у повітрі столиці та її околиць фіксувалось значне перевищення дрібнодисперсних частинок (пил, сажа, дим). Це було спричинено горінням торф'яників та інших екосистем на Київщині, а також осінніми перепадами температур.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва Київська область забруднення повітря
Реклама

Головне за день

Більше
Чого хоче досягти РФ до холодів: експерт розкрив план Путіна

Чого хоче досягти РФ до холодів: експерт розкрив план Путіна

16:20Україна
"Довіра продовжує зміцнюватись": Сі Цзіньпін дав "обіцянку" Путіну

"Довіра продовжує зміцнюватись": Сі Цзіньпін дав "обіцянку" Путіну

16:18Світ
У Бердянську вибухнув автомобіль судді-зрадника Ломейка: ГУР розкрило подробиці

У Бердянську вибухнув автомобіль судді-зрадника Ломейка: ГУР розкрило подробиці

16:10Україна
Реклама

Популярне

Більше
Українську артистку зі скандалом вигнали з фестивалю в Італії через прапор

Українську артистку зі скандалом вигнали з фестивалю в Італії через прапор

Україну накриває сильне похолодання: названо регіони, де будуть заморозки

Україну накриває сильне похолодання: названо регіони, де будуть заморозки

Як засолити червону рибу: швидкий рецепт від відомого шеф-кухаря

Як засолити червону рибу: швидкий рецепт від відомого шеф-кухаря

В жовтні посиплеться золото: які ТОП-3 знаки зодіаку вступають в еру багатства

В жовтні посиплеться золото: які ТОП-3 знаки зодіаку вступають в еру багатства

Новий спадкоємець престолу: Букінгемський палац повідомив про вагітність принцеси

Новий спадкоємець престолу: Букінгемський палац повідомив про вагітність принцеси

Останні новини

17:48

"Я вас бачити не бажаю": Арестович образився на українців і передумав йти у президенти

17:14

У Києві різко погіршилась якість повітря: у яких районах найбільше забруднення

16:58

"Унікальний випадок": Росія може залишитись без найважливішого партнера - Швець

16:55

У Дніпрі військових змушують публічно підтримати заступника Філатова, підозрюваного у крадіжці 20 млн - волонтер

16:49

Як обрати якісний твердий сир: "Е-шка", на яку слід звернути увагуВідео

Україні загрожує блекаут на 3-5 днів у разі відключення бодай однієї АЕС - ХарченкоУкраїні загрожує блекаут на 3-5 днів у разі відключення бодай однієї АЕС - Харченко
16:40

Британія має направити свої війська в Україну, але є умова - Воллес

16:20

Чого хоче досягти РФ до холодів: експерт розкрив план Путіна

16:18

"Довіра продовжує зміцнюватись": Сі Цзіньпін дав "обіцянку" Путіну

16:10

У Бердянську вибухнув автомобіль судді-зрадника Ломейка: ГУР розкрило подробиці

Реклама
15:54

Від одягу до солі та віника: які речі в жодному випадку не можна давати в борг

15:50

Війська РФ готуються до штурму: в Силах оборони попередили про плани ворога

15:47

Леонтьєв, Metallica і Сєдокова: у РФ створили новий стоп-список заборонених зірок

15:42

Частину областей заливатимуть сильні дощі: де в Україні різко погіршиться погода

15:35

Тільки геній зможе знайти свічку всього за 7 секунд: складна загадка на уважність

15:20

В Україні зростуть ціни на низку продуктів: що може здорожчати найбільше

15:16

Людям це не під силу: які 6 звуків можуть чути тільки собакиВідео

15:10

Проросійського блогера-провокатора Стахіва з пʼятого разу відправили у СІЗО

14:40

Із чого насправді виготовляють жувальну гумку: люди здивовані відповіддю

14:38

У життя прийдуть 40 бід: що категорично не можна робити 3 жовтня

14:37

Курська операція не остання: генерал прогнозує нові прориви ЗСУ на територію РФ

Реклама
14:05

Зменшиться в рази: якою буде чисельність населення України в 2051 році - прогноз

14:03

Зруйнована низка критичних об'єктів: РФ масовано вдарила по Сумщині "Шахедами"Фото

13:43

У Кремлі відреагували на чутки про готовність Шольца зателефонувати Путіну

13:36

Помер зірка "Міцного горішка"

13:27

Чи можна зберігати фотографії померлих: відповідь здивує

13:25

Багато хто рахував неправильно: яка ідеальна вага жінки, таблиця

13:03

Беремо звичайний фарш і готуємо шедевр: оригінальні котлети з сюрпризом - рецептВідео

12:53

Офіційно: Сили оборони України вийшли з Вугледара - ОСУВ "Хортиця"

12:50

Як приготувати ідеальний рис: рецепт від азіатських бабусь

12:46

Існує лише один варіант: Ердоган розповів, як закінчити війну в Україні

12:46

Скляна цегла, мармур та монохромна палітра: кращі рішення в дизайні інтер’єру від порадників реаліті-шоу "Найкраща оселя"Відео новини компанії

12:24

Під загрозою ще одне місто: OSINT-аналітик назвав мету РФ у разі падіння Вугледара

12:17

Польське головування в ЄС буде присвячене шантажу України - ексглава МЗС Польщі

12:01

Копія співачки: колишній чоловік Алсу закрутив роман із 20-річною багатійкою

11:40

Необхідно обрізати плетисті троянди: садівник розкрив секрет пишного цвітіння

11:26

ЗСУ підтягують резерви, йдуть бої: що відомо про ситуацію у Вугледарі - генерал

11:15

Коли буде бабине літо 2024: синоптик сказала, чи чекати потепління у жовтні

11:11

Армія РФ хоче оточити українське угруповання на одному із напрямків – генерал-лейтенант

11:01

Дрони і далекобійна зброя: у 2025 році Україна збільшить власне виробництво

10:57

Китайський гороскоп на завтра 3 жовтня: Зміям - жахлива ситуація, Мавпам - занепокоєння

Реклама
10:52

Сталось вперше: в ЗСУ заявили про рекордний розгром військ РФ - що відомо

10:49

У Підмосков'ї знайшли мертвого "ексміністра ЛНР": у Мережі дізналися подробиці

10:30

Алла Пугачова і Максим Галкін терміново покинули Ізраїль - де вони зараз

10:12

Місячне затемнення у жовтні: Рибам - гроші, Овнам - розлучення, Ракам - переїздВідео

10:11

На місці удару - пожежа, є поранені: РФ атакувала портову інфраструктуру на ОдещиніФото

09:49

ЗСУ тримають оборону Вугледару, стратегічна перемога ворога неможлива - Сазонов

09:34

Собакам може не подобатись коли їх гладять: кінолог назвала 6 несподіваних ознакВідео

09:22

Гороскоп на завтра 3 жовтня: Дівам - шокуючий день, Тельцям - надзвичайна удача

09:09

У Меган Маркл стався зрив - що сталося

09:08

"Абсолютно точно": в Пентагоні назвали ціль ракетного удару Ірану по Ізраїлю

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
Тисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на Курщині
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти