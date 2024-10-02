У Києві різко погіршилась якість повітря: у яких районах найбільше забруднення

Мешканцям столиці порадили обмежити час перебування на вулиці.

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Якість повітря в Києві / колаж: Главред, фото: УНІАН, КМДА

У Києві в середу, 2 жовтня, після обіду зафіксували тимчасове погіршення стану повітря. Фахівці виявили підвищення концентрації пилу. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, мешканцям столиці порадили обмежити час перебування на вулиці.

"Станом на 15:00 2 жовтня в Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. Фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив", - йдеться в повідомленні. відео дня

Там також поділились результатами стаціонарних пунктів моніторингу атмосферного повітря:

проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря - 77 (високий рівень забрудненості);

вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря - 77 (високий рівень);

вул. Турівська, 28 - індекс якості 60 (середній рівень);

проспект Берестейський, 97 - індекс якості 2 ( дуже низький рівень);

вул. Китаївська, 22 - індекс якості 75 (високий рівень забрудненості);

вул. Харківське шосе, 7/1 - індекс якості 68 (середній рівень);

вул. Архітектора Вербицького, 26 - індекс якості повітря 70 (середній рівень).

Якість повітря у Києві станом на 17:00 / фото: asm.kyivcity.gov.ua

Шкала якості повітря / фото: kyivcity.gov.ua

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендується зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я / Інфографіка: Главред

Що таке Київська міська державна адміністрація (КМДА)? Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві. У 2017 році всі підрозділи КМДА і Київської міськради планували розмістити в одному приміщенні, а вивільнені приміщення здати в оренду. Це повинно скоротити витрати на утримання будівель, поповнити столичну казну, а також оптимізувати роботу міської влади, пише Вікіпедія.

Забруднення повітря у Києві - що відомо

Нагадаємо, 21 вересня у Києві також суттєво погіршувалась якість повітря. Мешканці столиці скаржились на утруднене дихання. У деяких районах міста був неприємний запах, видимість значно знизилась - Київ накрив смог.

20 вересня, у повітрі столиці та її околиць фіксувалось значне перевищення дрібнодисперсних частинок (пил, сажа, дим). Це було спричинено горінням торф'яників та інших екосистем на Київщині, а також осінніми перепадами температур.

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