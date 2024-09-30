В Україну суне друга пилова буря: чим вона небезпечна і коли закінчиться

Пилова буря швидкими темпами наближається до України через сильні пориви вітру.

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Україну накрила пилова буря / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, windy

Україну атакувала сильна пилова буря. Вона поширюється регіонами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Нині буря поширюється на територію Київської, Житомирської, Вінницької областей. Якість повітря погіршується і через дим, який прийшов з півночі. Очікується, що частинки пилу будуть осідати ще кілька днів.

"Біля землі ми маємо північний потік, тому задимлення поширюється на нашу території з північного сходу, де є джерела диму. В той час як на висоті переважає потік з південного сходу, якраз з місця поширення пилу. Тому обидва чинника забруднення стрімко поширюються на Київщину, де й будуть осідати та залишаться ще на кілька днів", - йдеться у повідомленні.

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Україну накрила пилова буря / фото: Укргидрометцентр

Ще одна пилова буря наближається від Каспійського моря до Луганщини. Через збільшення поривів вітру пил осідатиме у східних, північній, Полтавській та Дніпропетровській областях. Саме там очікується найбільша концентрація пилових частинок.

Україну накрила пилова буря / фото: windy

Коли закінчиться пилова буря

Синоптик Наталка Діденко зазначає, що через погіршення якості повітря можуть з'являтися неприємні відчуття при диханні. Все через те, що пилові частки з південного сходу змішуються з кіптявою від тління торфовищ. Рвучкий вітер розносить це по території України.

За її даними, це може пройти вже через день-два.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що ситуація утримається до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний.

Чим небезпечна пилова буря / Інфографіка: Главред

Що можна та не можна робити під час пилової бурі

У КМДА зазначають, що до поліпшення ситуації зі станом повітря слід дотримуватись певних рекомендацій:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я / Інфографіка: Главред

У Мережі вже розлетілись відео, на яких видно, що пилова буря вже дісталась Києва. Через неї місто виглядає похмурим, є відчуття, наче небо затягнуте хмарами.

Дивіться відео з пиловою бурею у Києві:

Київ накрила пилова буря / фото: скріншот

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Україну накрила пилова буря. Якість повітря погіршилась у Дніпрі, Полтаві, Сумах, Харкові та окупованих Луганську й Донецьку. Українці скаржаться на затемнення і пил, що осідає на автомобілях.

Також 30 вересня в Україні очікуються дощі. У Івано-Франківській та Закарпатській областях випав перший сніг. На решті території переважатиме суха погода.

Як повідомляв Главред, погода в Україні з 30 вересня по 6 жовтня буде здебільшого теплою, з температурою на 5-10 °C вище середніх багаторічних значень. Прохолодніша погода з заморозками очікується лише на заході країни.

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