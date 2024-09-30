В Україну суне друга пилова буря: чим вона небезпечна і коли закінчиться

Україну атакувала сильна пилова буря. Вона поширюється регіонами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Нині буря поширюється на територію Київської, Житомирської, Вінницької областей. Якість повітря погіршується і через дим, який прийшов з півночі. Очікується, що частинки пилу будуть осідати ще кілька днів.
"Біля землі ми маємо північний потік, тому задимлення поширюється на нашу території з північного сходу, де є джерела диму. В той час як на висоті переважає потік з південного сходу, якраз з місця поширення пилу. Тому обидва чинника забруднення стрімко поширюються на Київщину, де й будуть осідати та залишаться ще на кілька днів", - йдеться у повідомленні.
Ще одна пилова буря наближається від Каспійського моря до Луганщини. Через збільшення поривів вітру пил осідатиме у східних, північній, Полтавській та Дніпропетровській областях. Саме там очікується найбільша концентрація пилових частинок.
Коли закінчиться пилова буря
Синоптик Наталка Діденко зазначає, що через погіршення якості повітря можуть з'являтися неприємні відчуття при диханні. Все через те, що пилові частки з південного сходу змішуються з кіптявою від тління торфовищ. Рвучкий вітер розносить це по території України.
За її даними, це може пройти вже через день-два.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що ситуація утримається до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний.
Що можна та не можна робити під час пилової бурі
У КМДА зазначають, що до поліпшення ситуації зі станом повітря слід дотримуватись певних рекомендацій:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
У Мережі вже розлетілись відео, на яких видно, що пилова буря вже дісталась Києва. Через неї місто виглядає похмурим, є відчуття, наче небо затягнуте хмарами.
Дивіться відео з пиловою бурею у Києві:
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Україну накрила пилова буря. Якість повітря погіршилась у Дніпрі, Полтаві, Сумах, Харкові та окупованих Луганську й Донецьку. Українці скаржаться на затемнення і пил, що осідає на автомобілях.
Також 30 вересня в Україні очікуються дощі. У Івано-Франківській та Закарпатській областях випав перший сніг. На решті території переважатиме суха погода.
Як повідомляв Главред, погода в Україні з 30 вересня по 6 жовтня буде здебільшого теплою, з температурою на 5-10 °C вище середніх багаторічних значень. Прохолодніша погода з заморозками очікується лише на заході країни.
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