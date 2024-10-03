Україну накрила майже 8-бальна буря: буде північне сяйво через спалахи на Сонці

На Сонці сталися спалахи, один з яких виявився найсильнішим за останні місяці.

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Україну раптово атакувала майже 8-бальна буря / фото: pixabay

Україну раптово атакувала нова магнітна буря через жорсткі спалахи на Сонці. Вона одразу досягла дуже високої потужності. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря пішла на спад ще 2 жовтня. Очікувалося, що скоро вона повністю закінчиться і досягне свого мінімуму. Однак виявилося, що геомагнітна активність раптово стала потужнішою.

3 жовтня Україну атакувала майже 8-бальна магнітна буря. На такому ж рівні вона буде і наступного дня. 5 жовтня сила бурі може зменшитися й опуститься до 4-х балів.

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Прогнозується, що ще одна магнітна буря може накрити країну 9 жовтня і врізати з 4-бальною потужністю. Наступні два дні вона буде 5-бальною, після чого піде на спад.

Україну раптово атакувала майже 8-бальна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 11 спалахів класу С, М і Х. Повідомляється, що 3 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 60%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 97 сонячних плям.

Space повідомляє, що 2 жовтня на Сонці сталося два дуже потужні спалахи з плями AR3842. Останній з них був неймовірно сильним - Х7,1. Цей спалах один із найсильніших за останній час. Сильнішим за нього був лише спалах 14 травня потужністю Х8,7.

Цей спалах викличе неймовірно сильну магнітну бурю, що може стати причиною втрати радіосигналів. Очікується, що він досягне Землі в п'ятницю, 4 жовтня.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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