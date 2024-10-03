У Києві погіршилася якість повітря: де сьогодні краще не відчиняти вікна

У четвер, 3 жовтня, у Києві тимчасово погіршився стан повітря. У всіх районах столиці фіксується підвищена концентрація пилу.

У Київській міській військовій адміністрації розповіли, де у столиці найбрудніше повітря сьогодні:

Зазначається, що загальний індекс якості повітря формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів. Що нижчий показник CAQI, то краща якість повітря.

Медики радять:

Як повідомляв Главред, 2 жовтня в Києві також фіксували тимчасове погіршення стану повітря. Фахівці виявили підвищення концентрації пилу. Жителям столиці порадили обмежити час перебування на вулиці.

21 вересня в Києві також суттєво погіршувалася якість повітря. Жителі столиці скаржилися на утруднене дихання. У деяких районах міста був неприємний запах, видимість значно знизилася - Київ накрив смог.

Нагадаємо, 30 вересня Україну атакувала сильна пилова буря. Вона поширилася на територію Київської, Житомирської, Вінницької областей. Якість повітря погіршилася і через дим, який прийшов із півночі.

Що таке пилова буря

Пилова (піщана) буря - атмосферне явище у вигляді перенесення великих кількостей пилу (частинок ґрунту, піщинок) вітром із земної поверхні. Виникає зазвичай за умови сухої поверхні ґрунту і швидкості вітру 10 м/с і більше, пише Вікіпедія.

Піщана буря зазвичай погіршує видимість.

Залежно від кольору ґрунту в даному регіоні, віддалені предмети набувають сіруватого, жовтуватого або червонуватого відтінку.

Пилова буря часто виникає в теплу пору року в пустельних і напівпустельних регіонах. У низці випадків пил із пустель і напівпустель може тривалий час утримуватися в атмосфері та досягти майже будь-якої точки світу у вигляді пилової імли.

Рідше пилові бурі виникають у степових регіонах, дуже рідко - у лісостепових і навіть лісових. В останніх пилова буря частіше буває влітку за сильної посухи. У степових і (рідше) лісостепових регіонах зазвичай пилові бурі бувають ранньою весною, після малосніжної зими та посушливої осені, але іноді бувають навіть узимку, у поєднанні з хуртовинами.