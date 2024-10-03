У Києві погіршилася якість повітря: де сьогодні краще не відчиняти вікна

У четвер, 3 жовтня, у Києві тимчасово погіршився стан повітря. У всіх районах столиці фіксується підвищена концентрація пилу.
У Київській міській військовій адміністрації розповіли, де у столиці найбрудніше повітря сьогодні:
- проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря - 85 (високий рівень забрудненості);
- вул. Щусєва, 20 - загальний індекс якості повітря - 89 (високий рівень);
- вул. Турівська, 28 - індекс якості 82 (високий рівень забрудненості);
- проспект Берестейський, 97 - індекс якості 85 (високий рівень забрудненості);
- вул. Китаївська, 22 - індекс якості 76 (високий рівень забрудненості);
- вул. Харківське шосе, 7/1 - індекс якості 86 (високий рівень);
- вул. Архітектора Вербицького, 26 - індекс якості повітря 81 (високий рівень).
Зазначається, що загальний індекс якості повітря формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів. Що нижчий показник CAQI, то краща якість повітря.
Що робити за високого рівня забрудненості повітря
Медики радять:
- не виходити зайвий раз на вулицю;
- закрити вікна;
- відмовитися від фізичної активності на відкритому повітрі;
- пити багато води.
Забруднення повітря в Києві - останні новини
Як повідомляв Главред, 2 жовтня в Києві також фіксували тимчасове погіршення стану повітря. Фахівці виявили підвищення концентрації пилу. Жителям столиці порадили обмежити час перебування на вулиці.
21 вересня в Києві також суттєво погіршувалася якість повітря. Жителі столиці скаржилися на утруднене дихання. У деяких районах міста був неприємний запах, видимість значно знизилася - Київ накрив смог.
Нагадаємо, 30 вересня Україну атакувала сильна пилова буря. Вона поширилася на територію Київської, Житомирської, Вінницької областей. Якість повітря погіршилася і через дим, який прийшов із півночі.
Що таке пилова буря
Пилова (піщана) буря - атмосферне явище у вигляді перенесення великих кількостей пилу (частинок ґрунту, піщинок) вітром із земної поверхні. Виникає зазвичай за умови сухої поверхні ґрунту і швидкості вітру 10 м/с і більше, пише Вікіпедія.
Піщана буря зазвичай погіршує видимість.
Залежно від кольору ґрунту в даному регіоні, віддалені предмети набувають сіруватого, жовтуватого або червонуватого відтінку.
Пилова буря часто виникає в теплу пору року в пустельних і напівпустельних регіонах. У низці випадків пил із пустель і напівпустель може тривалий час утримуватися в атмосфері та досягти майже будь-якої точки світу у вигляді пилової імли.
Рідше пилові бурі виникають у степових регіонах, дуже рідко - у лісостепових і навіть лісових. В останніх пилова буря частіше буває влітку за сильної посухи. У степових і (рідше) лісостепових регіонах зазвичай пилові бурі бувають ранньою весною, після малосніжної зими та посушливої осені, але іноді бувають навіть узимку, у поєднанні з хуртовинами.
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