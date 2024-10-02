Україну "заливатиме" сильними дощами: названо дату, коли увірвуться зливи

Погода в Україні 3 жовтня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що дощі очікуються на заході. Опади можуть бути також у Миколаївській та Херсонській областях. Найхолодніше буде на заході - 13-17 градусів тепла. У Києві може бути рвучкий вітер.
Вже 5-6 жовтня в Україні побільшає опадів. Можуть бути навіть зливи. Водночас на сході та південному сході втримається суха погода.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 3 жовтня
В Україні 3 жовтня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі на заході країни. Вітер в цей день буде південний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 15°; вдень 19-24°, у західних областях 12-17°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +9
За даними meteoprog, 3 жовтня в Україні буде холодна погода. Найтепліше буде в Харківській та Луганській областях. Там температура повітря підвищиться до +12...+26 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+12 градусів.
Погода 3 жовтня у Києві
У Києві 3 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°; у Києві вночі близько 10°, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що Україну засипало першим снігом, несуться шалені зливи – стало відомо, в які регіони увірветься негода. В Україні прогнозують значний температурний контраст – від +9 до +26 градусів, розповіла Наталія Діденко.
Також 30 вересня в Україні очікуються дощі. У Івано-Франківській та Закарпатській областях випав перший сніг. На решті території переважатиме суха погода.
Також раніше повідомлялося, коли буде бабине літо 2024 – синоптик сказала, чи чекати потепління у жовтні. У другий місяць осені не буде сильного похолодання і заморозків, вважає Тетяна Адаменко.
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