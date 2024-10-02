Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну "заливатиме" сильними дощами: названо дату, коли увірвуться зливи

Ангеліна Підвисоцька
2 жовтня 2024, 19:36
713
Синоптики попереджають про те, що в Україну вже починають повертатися дощі.
погода
Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня / фото: pixabay

Погода в Україні 3 жовтня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що дощі очікуються на заході. Опади можуть бути також у Миколаївській та Херсонській областях. Найхолодніше буде на заході - 13-17 градусів тепла. У Києві може бути рвучкий вітер.

Вже 5-6 жовтня в Україні побільшає опадів. Можуть бути навіть зливи. Водночас на сході та південному сході втримається суха погода.

відео дня

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 3 октября
Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня / фото: ventusky

Погода 3 жовтня

В Україні 3 жовтня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі на заході країни. Вітер в цей день буде південний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 15°; вдень 19-24°, у західних областях 12-17°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +9

За даними meteoprog, 3 жовтня в Україні буде холодна погода. Найтепліше буде в Харківській та Луганській областях. Там температура повітря підвищиться до +12...+26 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+12 градусів.

погода 3 октября
Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня / фото: meteoprog

Погода 3 жовтня у Києві

У Києві 3 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°; у Києві вночі близько 10°, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 3 октября
Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну засипало першим снігом, несуться шалені зливи – стало відомо, в які регіони увірветься негода. В Україні прогнозують значний температурний контраст – від +9 до +26 градусів, розповіла Наталія Діденко.

Також 30 вересня в Україні очікуються дощі. У Івано-Франківській та Закарпатській областях випав перший сніг. На решті території переважатиме суха погода.

Також раніше повідомлялося, коли буде бабине літо 2024 – синоптик сказала, чи чекати потепління у жовтні. У другий місяць осені не буде сильного похолодання і заморозків, вважає Тетяна Адаменко.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама

Головне за день

Більше
Місія НАТО з підтримки України: президент Хорватії зробив неочікувану заяву

Місія НАТО з підтримки України: президент Хорватії зробив неочікувану заяву

20:53Світ
"Все всіяне тілами": РФ захоплює територію на Донбасі з "небаченою агресією" – WP

"Все всіяне тілами": РФ захоплює територію на Донбасі з "небаченою агресією" – WP

19:53Україна
Україну "заливатиме" сильними дощами: названо дату, коли увірвуться зливи

Україну "заливатиме" сильними дощами: названо дату, коли увірвуться зливи

19:36Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
В жовтні посиплеться золото: які ТОП-3 знаки зодіаку вступають в еру багатства

В жовтні посиплеться золото: які ТОП-3 знаки зодіаку вступають в еру багатства

Гороскоп на жовтень 2024 для Дів: які сюрпризи приготував другий місяць осені

Гороскоп на жовтень 2024 для Дів: які сюрпризи приготував другий місяць осені

Чи можна зберігати фотографії померлих: відповідь здивує

Чи можна зберігати фотографії померлих: відповідь здивує

Сталось вперше: в ЗСУ заявили про рекордний розгром військ РФ - що відомо

Сталось вперше: в ЗСУ заявили про рекордний розгром військ РФ - що відомо

"Брати не всіх підряд": у ВР заявили про потребу зниження призовного віку

"Брати не всіх підряд": у ВР заявили про потребу зниження призовного віку

Останні новини

20:59

"Союзник Трампа" Помпео назвав "дурними" обмеження США в ударах ЗСУ по Росії

20:58

"Потрібна стратегія, а не просто...": Валерій Залужний озвучив запоруку миру

20:53

Місія НАТО з підтримки України: президент Хорватії зробив неочікувану заяву

20:52

"Дійшли практично до дна": зірка Кварталу 95 поскаржився на проблеми у шлюбі

20:50

Кінець безмитним покупкам: в Раді хочуть обкласти податком усі міжнародні посилки

Україні загрожує блекаут на 3-5 днів у разі відключення бодай однієї АЕС - ХарченкоУкраїні загрожує блекаут на 3-5 днів у разі відключення бодай однієї АЕС - Харченко
19:56

Ще одна жертва цинічного нападу: після атаки на Львів збільшилось число загиблих

19:53

"Все всіяне тілами": РФ захоплює територію на Донбасі з "небаченою агресією" – WP

19:36

Україну "заливатиме" сильними дощами: названо дату, коли увірвуться зливи

19:22

"Найсильніша любов і рідність": Коляденко одружився і розповів про обраницю

Реклама
19:20

Ситуація не критична: військовий прокоментував, чим обернеться втрата Вугледару

19:14

В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя: відповідь знають не всіВідео

19:12

Звільнення Буданова: Умєров дав відповідь колу депутатів

19:10

План перемоги: що потрібно УкраїніПогляд

19:06

Сни, які принесуть біди та нещастя: 3 образи, на які варто звертати увагуВідео

18:57

Фанати не змогли підібрати слів до образу Тіни Кароль: що вона одягнула

18:45

Українцям розсилатимуть повістки з QR-кодом: в Міноборони розповіли, що зміниться

18:15

"Зараз буду проходити ВЛК": зірка серіалу "Батя" на 2+2 розповів про похід в ТЦК

18:09

Вихід ЗСУ з Вугледара. Які ризики несе втрата міста, за яке боролися 2 роки

18:05

Не лише для модного вигляду: навіщо на джинсах є заклепки

18:02

Глобальний збій: кіберкорпус ГУР МО атакував російський фінсектор - ЗМІ

Реклама
17:57

РФ стягує до Кримського мосту додаткові системи ППО: до чого готується ворогФото

17:55

Чому блимає енергозберігаюча лампочка при увімкненому світлі: чим це загрожуєВідео

17:48

"Я вас бачити не бажаю": Арестович образився на українців і передумав йти у президентиВідео

17:14

У Києві різко погіршилась якість повітря: у яких районах найбільше забруднення

16:58

"Унікальний випадок": Росія може залишитись без найважливішого партнера - Швець

16:55

У Дніпрі військових змушують публічно підтримати заступника Філатова, підозрюваного у крадіжці 20 млн - волонтер

16:49

Як обрати якісний твердий сир: "Е-шка", на яку слід звернути увагуВідео

16:40

Британія має направити свої війська в Україну, але є умова - Воллес

16:20

Чого хоче досягти РФ до холодів: експерт розкрив план Путіна

16:18

"Довіра продовжує зміцнюватись": Сі Цзіньпін дав "обіцянку" Путіну

16:10

У Бердянську вибухнув автомобіль судді-зрадника Ломейка: ГУР розкрило подробиці

15:54

Від одягу до солі та віника: які речі в жодному випадку не можна давати в борг

15:50

Війська РФ готуються до штурму: в Силах оборони попередили про плани ворога

15:47

Леонтьєв, Metallica і Сєдокова: у РФ створили новий стоп-список заборонених зірок

15:42

Частину областей заливатимуть сильні дощі: де в Україні різко погіршиться погода

15:35

Тільки геній зможе знайти свічку всього за 7 секунд: складна загадка на уважність

15:20

В Україні зростуть ціни на низку продуктів: що може здорожчати найбільше

15:16

Людям це не під силу: які 6 звуків можуть чути тільки собакиВідео

15:10

Проросійського блогера-провокатора Стахіва з пʼятого разу відправили у СІЗО

14:40

Із чого насправді виготовляють жувальну гумку: люди здивовані відповіддю

Реклама
14:38

У життя прийдуть 40 бід: що категорично не можна робити 3 жовтня

14:37

Курська операція не остання: генерал прогнозує нові прориви ЗСУ на територію РФ

14:05

Зменшиться в рази: якою буде чисельність населення України в 2051 році - прогноз

14:03

Зруйнована низка критичних об'єктів: РФ масовано вдарила по Сумщині "Шахедами"Фото

13:43

У Кремлі відреагували на чутки про готовність Шольца зателефонувати Путіну

13:36

Помер зірка "Міцного горішка"

13:27

Чи можна зберігати фотографії померлих: відповідь здивує

13:25

Багато хто рахував неправильно: яка ідеальна вага жінки, таблиця

13:03

Беремо звичайний фарш і готуємо шедевр: оригінальні котлети з сюрпризом - рецептВідео

12:53

Офіційно: Сили оборони України вийшли з Вугледара - ОСУВ "Хортиця"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти