Україну накрила пилова буря: жителі низки міст скаржаться на проблеми з диханням

Українцям порекомендували мінімізувати перебування на вулиці та закрити вікна.

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Пилова буря накрила Україну / Колаж: Главред, фото: windy.com, скріншот

Україну накрила пилова буря. Спостерігається погана якість повітря та наліт із бруду та пилу в Дніпрі, Полтаві, Сумах, Харкові та в окупованих Луганську та Донецьку.

Жителі скаржаться на те, що пил затемнює сонячне світло та осідає на автомобілях. Також у Мережі публікують кадри, на яких видно пилову хмару.

Пилова буря в Україні / скріншот

Жителі Полтави в соцмережах обговорюють, що причина того, що відбувається, - лісові пожежі в сусідній Харківській області.

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"Машина в рудому пилу. Кажуть, що з лісів з-під Харкова гар", - пишуть у соцмережах.

За даними сервісу Windy, пил в Україну рухається за вітром з Узбекистану, Казахстану і Туркменістану. Також накрило Саудівську Аравію, Єгипет і низку інших країн.

Харків і Полтава опинилися в зоні руху потоку пилу / windy.com

Тим часом Сумський обласний центр з гідрометеорології повідомляє у Facebook, що серйозне погіршення якості повітря у східних і північно-східних регіонах України відбувається через "закидання" атмосферним вихором пилу і смогу з території країни-агресора РФ.

"Якщо пил занесло з Каспію, то смог - безпосередньо з них. Там зараз масштабні лісові пожежі. Усю цю суміш із пилу та смогу приніс північний вітер", - ідеться в повідомленні.

Найбільша концентрація частинок пилу в повітрі фіксується на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині, додали метеорологи.

Фото: facebook.com/sumy

Також моніторингові сервіси показують погіршення індексу якості повітря в частині областей, які накрила пилова буря. Наразі якість повітря прийнятна, проте для деяких людей, надзвичайно чутливих до забруднення, може існувати помірний вплив на здоров'я.

Що робити під час пилової бурі

Основні рекомендації, яких слід дотримуватися найближчим часом:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Дивіться відео - Україну накрила пилова буря:

Погода на сьогодні

Погода в Україні 30 вересня буде вітряною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У багатьох областях синоптики оголосили штормове попередження через сильні пориви вітру.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні вже закінчується "бабине літо". У регіони вриваються дощі та знижується температура повітря.

29-го вересня опади посиляться і можуть бути справжні зливи. Температура повітря вдень знизиться до 12-15 градусів тепла, а вночі - до 4-9 градусів тепла. Сильне похолодання прийде навіть до Києва вже 2 жовтня.

Тим часом у Карпатах сьогодні розпочалася справжня зима – випав перший сніг. На вершині гори Піп Іван температура впала до -3, -5 градусів.

Що таке пилова буря Пилова (піщана) буря - атмосферне явище у вигляді перенесення великих кількостей пилу (частинок ґрунту, піщинок) вітром із земної поверхні. Виникає зазвичай за умови сухої поверхні ґрунту і швидкості вітру 10 м/с і більше, пише Вікіпедія. Піщана буря зазвичай погіршує видимість. Залежно від кольору ґрунту в даному регіоні, віддалені предмети набувають сіруватого, жовтуватого або червонуватого відтінку. Пилова буря часто виникає в теплу пору року в пустельних і напівпустельних регіонах. У низці випадків пил із пустель і напівпустель може тривалий час утримуватися в атмосфері та досягти майже будь-якої точки світу у вигляді пилової імли. Рідше пилові бурі виникають у степових регіонах, дуже рідко - у лісостепових і навіть лісових. В останніх пилова буря частіше буває влітку за сильної посухи. У степових і (рідше) лісостепових регіонах зазвичай пилові бурі бувають ранньою весною, після малосніжної зими та посушливої осені, але іноді бувають навіть узимку, у поєднанні з хуртовинами.

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