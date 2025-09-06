За чотири мільйони: син Потапа навчатиметься в елітній школі Великої Британії

Син Потапа Андрій тепер стане учнем елітного навчального закладу.

https://glavred.net/starnews/za-chetyre-milliona-syn-potapa-budet-uchitsya-v-elitnoy-shkole-velikobritanii-10695794.html Посилання скопійоване

Син Потапа і Горової навчатиметься в Англії / Колаж Главред, фото Instagram/gorovaya_irina

Коротко:

У якій школі навчатиметься син Потапа

Скільки коштує його навчання

Український репер і продюсер Потап, який втік жити за кордон, та його дружина-продюсерка Ірина Горова відправили свого 17-річного сина Андрія навчатися в один із найдорожчих навчальних закладів.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, тепер тінейджер навчатиметься в елітній школі у Великій Британії. Вона розташована в Кобхемі - великому селі в районі Елмбрідж у графстві Суррей.

відео дня

У школи є кілька опцій, але все ж вона є пансіоном. Вартість повного 7-денного пансіону на рік становить 66 780 фунтів стерлінгів (3 мільйони 710 тисяч гривень).

Ми не можемо стверджувати, що син Потапа навчатиметься на повному пансіоні, але судячи з висловлювань його матері, скоріш за все, він буде там перебувати постійно.

Вартість навчання в британській школі / Фото acs-schools.com/

"Тепер нас розділяє велика відстань і завантажений графік його навчання. Пишаюся ним!" - написала колишня Потапа.

Син Потапа навчатиметься в Англії / Фото Instagram/gorovaya_irina

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Потап - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, репер Потап нещодавно змінив своє сценічне ім'я, після чого його розкритикували шанувальники. Артист також, за його словами, став представником Східної Європи.

А також Потап продовжує їздити по всьому світу, як він повідомляє, просуваючи українську культуру. Нещодавно він пропонував перехожим у Валенсії горілку, за що українці запропонували позбавити втікача українського громадянства.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред