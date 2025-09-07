Рус
Пташка з Азовсталі потрапила в ДТП - подробиці

Анна Підгорна
7 вересня 2025, 14:19
Катерина Поліщук у шоковому стані розкрила деталі аварії.
Екатерина Пташка Полищук
Пташка Азовсталь новини - Катерина Поліщук потрапила в аварію / колаж: Главред, фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal

  • Що сталося з Пташкою
  • Як Поліщук відреагувала на аварію і в якому вона стані
  • За що в соцмережах дорікали Катерині

Українська парамедик Катерина Пташка Поліщук у ніч на 7 вересня потрапила в аварію під час поїздки на таксі. Про ДТП вона повідомила в соціальних мережах.

Поліщук розповіла, що разом із подругою їхала додому, і за 500 метрів до пункту призначення водій несподівано врізався в паркан. У шоковому стані дівчата вийшли з автомобіля, і далі пішли пішки.

"Потрапила в ДТП в передостанній день в Києві. На таксі. Випереджаю питання: так, ззаду я сиділа не пристебнута. Так, кістки цілі, голова крутиться, забої болять, ніготь надірваний. Що з водієм - незрозуміло. Після ДТП я і моя подруга його не цікавили. Тільки стан авто. Тому ми просто у вкрай збудженому стані свідомості пішли додому пішки. ... Uklon, ви той, щось кажіть своїм водіям, а то вони просто з нічого лупляться в забор за 500 м до мого дому. Водій – нуль на масу. Це треш", - каже Пташка.

Вона також зазначила, що після аварії в неї паморочиться в голові, на одному з пальців надірваний ніготь. Крім того вона отримала кілька забоїв.

Екатерина Пташка Полищук
Пташка Азовсталь новини - Катерина Поліщук потрапила в аварію / instagram.com/ptashka_from_azovstal
Екатерина Пташка Полищук
Пташка Азовсталь новини - Катерина Поліщук потрапила в аварію / instagram.com/ptashka_from_azovstal
Екатерина Пташка Полищук
Пташка Азовсталь новини - Катерина Поліщук потрапила в аварію / instagram.com/ptashka_from_azovstal

Пізніше парамедик повідомила, що отримала масу хейту після своєї розповіді про ДТП. Деякі коментатори звинувачували її, а не водія, в тому, що вона постраждала, адже вона не була пристебнута. Сама Катерина зазначила, що не вважає правильним звинувачувати жертву в тому, що сталося.

Екатерина Пташка Полищук
Пташка Азовсталь новини - Катерина Поліщук потрапила в аварію / instagram.com/ptashka_from_azovstal

Сьогодні Катерина Поліщук повідомила, що підтримує зв'язок із сервісом таксі. Від їхньої компенсації вона відмовилася, зазначивши, що більше зацікавлена в тому, щоб компанія ретельно вивчила ситуацію, і щоб вона надалі не відбувалася з іншими.

Екатерина Пташка Полищук
Пташка Азовсталь новини - Катерина Поліщук потрапила в аварію / instagram.com/ptashka_from_azovstal

Раніше Главред розповідав, що українська співачка Анастасія Приходько потрапила в гучний публічний скандал через використання російської мови. Через це Приходько порівняли з Настею Каменських.

Також СолоХа показала обличчя сина, який з'явився на світ у середині серпня, і розповіла про складні пологи. Організм співачки важко переніс операцію, через що зіркова мама опинилася під наглядом лікарів.

Про персону: Катерина Поліщук

Катерина Олександрівна Поліщук (позивний — Пташка, Пташка зі сталі; нар. 31 березня 2001, с. Соснівка Тернопільської області, Україна) — парамедик-доброволець Національної гвардії України, учасниця російсько-української війни; українська поетеса, акторка. Кавалер ордена "За мужність" III ступеня, пише Вікіпедія.

Катерина "Пташка" Поліщук
