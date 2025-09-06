"Справжнє диво": Камалія показала дорослих дочок-красунь

Коротко:
- Як зараз виглядають доньки Камалії
- З якого приводу співачка опублікувала пост
Українська співачка Камалія показала фото своїх дорослих і красивих дочок, які 6 вересня святкують свій день народження.
Відповідним постом співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"З днем народження, мої найулюбленіші принцеси Арабелла і Мірабелла! Мої дівчатка, ви - моє серце, моя гордість і найбільше щастя в житті . Кожен ваш сміх - це музика, кожен погляд - сонце, кожен день поруч із вами - справжнє диво. Я безмежно вами пишаюся, люблю до нескінченності і дякую долі за те, що подарувала мені вас", - написала вона.
Камалія також опублікувала фото дівчаток у шикарних сукнях і на фото видно, що доньки Камалії стали прекрасними молодими дівчатами.
Раніше Главред повідомляв, що Камалія розкрила подробиці розлучення зі своїм колишнім чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром. Також співачка зробила несподіваний крок - незважаючи на розлучення, вона звернулася до колишнього з теплим посланням.
Також Камалія поділилася, що Мохаммад Захур зробив для неї один із найкращих подарунків після розлучення. Співачка поділилася з підписниками, яким чином вона тепер зможе спілкуватися з дітьми.
Про персону: Камалія
Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.
За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".
У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".
