"Справжнє диво": Камалія показала дорослих дочок-красунь

Співачка зворушливо привітала дівчаток із днем народження.

Мохаммад Захур і Камалія виховує дочок-двійнят / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Українська співачка Камалія показала фото своїх дорослих і красивих дочок, які 6 вересня святкують свій день народження.

Відповідним постом співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"З днем народження, мої найулюбленіші принцеси Арабелла і Мірабелла! Мої дівчатка, ви - моє серце, моя гордість і найбільше щастя в житті . Кожен ваш сміх - це музика, кожен погляд - сонце, кожен день поруч із вами - справжнє диво. Я безмежно вами пишаюся, люблю до нескінченності і дякую долі за те, що подарувала мені вас", - написала вона.

Раніше Камалія ділилася раритетним фото / Фото Instagram/kamaliyaofficial

Камалія також опублікувала фото дівчаток у шикарних сукнях і на фото видно, що доньки Камалії стали прекрасними молодими дівчатами.

Раніше Главред повідомляв, що Камалія розкрила подробиці розлучення зі своїм колишнім чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром. Також співачка зробила несподіваний крок - незважаючи на розлучення, вона звернулася до колишнього з теплим посланням.

Також Камалія поділилася, що Мохаммад Захур зробив для неї один із найкращих подарунків після розлучення. Співачка поділилася з підписниками, яким чином вона тепер зможе спілкуватися з дітьми.

Про персону: Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

