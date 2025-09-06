Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Справжнє диво": Камалія показала дорослих дочок-красунь

Олена Кюпелі
6 вересня 2025, 23:29
28
Співачка зворушливо привітала дівчаток із днем народження.
Мохаммад Захур, Камалия
Мохаммад Захур і Камалія виховує дочок-двійнят / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Коротко:

  • Як зараз виглядають доньки Камалії
  • З якого приводу співачка опублікувала пост

Українська співачка Камалія показала фото своїх дорослих і красивих дочок, які 6 вересня святкують свій день народження.

Відповідним постом співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

"З днем народження, мої найулюбленіші принцеси Арабелла і Мірабелла! Мої дівчатка, ви - моє серце, моя гордість і найбільше щастя в житті . Кожен ваш сміх - це музика, кожен погляд - сонце, кожен день поруч із вами - справжнє диво. Я безмежно вами пишаюся, люблю до нескінченності і дякую долі за те, що подарувала мені вас", - написала вона.

Камалія поділилася раритетним фото
Раніше Камалія ділилася раритетним фото / Фото Instagram/kamaliyaofficial

Камалія також опублікувала фото дівчаток у шикарних сукнях і на фото видно, що доньки Камалії стали прекрасними молодими дівчатами.

Любиш чутки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу:

Раніше Главред повідомляв, що Камалія розкрила подробиці розлучення зі своїм колишнім чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром. Також співачка зробила несподіваний крок - незважаючи на розлучення, вона звернулася до колишнього з теплим посланням.

Також Камалія поділилася, що Мохаммад Захур зробив для неї один із найкращих подарунків після розлучення. Співачка поділилася з підписниками, яким чином вона тепер зможе спілкуватися з дітьми.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Камалія

Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.

За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".

У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Камалія новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна виробляє 60% зброї для ЗСУ - Зеленський назвав нову амбітну ціль

Україна виробляє 60% зброї для ЗСУ - Зеленський назвав нову амбітну ціль

23:50Війна
Фіцо зробив несподівану заяву щодо зустрічі Зеленського і Путіна

Фіцо зробив несподівану заяву щодо зустрічі Зеленського і Путіна

22:49Світ
Коли закінчиться війна: колишній начальник ГУР зробив прогноз

Коли закінчиться війна: колишній начальник ГУР зробив прогноз

21:59Війна
Реклама

Популярне

Більше
Фортуна простягне руку: чотирьом знакам зодіаку круто пощастить 6 вересня

Фортуна простягне руку: чотирьом знакам зодіаку круто пощастить 6 вересня

"Тепер я це відчула": Олена Шоптенко зробила гучне зізнання

"Тепер я це відчула": Олена Шоптенко зробила гучне зізнання

Михайлове диво 2025: що в жодному разі не можна робити 6 вересня

Михайлове диво 2025: що в жодному разі не можна робити 6 вересня

Гороскоп на завтра 7 вересня: Овнам - серйозна сварка, Дівам - приємний подарунок

Гороскоп на завтра 7 вересня: Овнам - серйозна сварка, Дівам - приємний подарунок

Путін висунув ультиматум: або згода на його умови, або війна до кінця - BBC

Путін висунув ультиматум: або згода на його умови, або війна до кінця - BBC

Останні новини

23:50

Україна виробляє 60% зброї для ЗСУ - Зеленський назвав нову амбітну ціль

23:29

"Справжнє диво": Камалія показала дорослих дочок-красунь

22:59

"Навіщо це мені": заміжня Лорак несподівано заговорила про нещасливе кохання

22:49

Фіцо зробив несподівану заяву щодо зустрічі Зеленського і Путіна

22:24

Приїхали на кінцеву: український співак розлучається після 6 років шлюбу

Росіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – ХилюкРосіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – Хилюк
22:15

У Польщі впав загадковий літаючий об'єкт: ЗМІ назвали найімовірнішу версію

21:59

Коли закінчиться війна: колишній начальник ГУР зробив прогноз

21:51

Тисячу разів так: блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста

21:21

Що робити з дрібною картоплею: п'ять корисних способів

Реклама
20:48

"Вирішальний прорив" на Донбасі: у ЗСУ назвали три міста, які хоче взяти РФ

20:38

Росіяни атакували Запоріжжя табуном БпЛА: спалахнули пожежі, є постраждаліФотоВідео

20:35

Дерева-осушувачі: що потрібно посадити біля вигрібної ямиВідео

20:09

Коли можна водити авто без водійського посвідчення - три законні випадкиВідео

19:51

В Україні можуть з'явитися війська Китаю: чому це погана історія

19:33

Туман та дощі з грозами: синоптики назвали регіони, де буде сильна негода

19:10

Як Китай хоче надурити Путіна і забрати ОДКБ і ЄАЕСПогляд

19:03

Над Кримом скоро можуть з’явитися українські літаки - Братчук заінтригував планами

18:33

Обберуть до останньої копійки: ТОП-4 фрази, які не можна казати, купуючи машину

18:25

Окупанти просунулися в трьох областях: у DeepState розкрили деталі

17:58

Ретроградний Уран внесе корективи: які ТОП-4 знаки отримають прорив

Реклама
17:20

Затримано нардепа від ОПЗЖ за підозрою у держзраді - що відомо

17:08

Ступка показав свою "улюблену кицюню" в купальнику

16:54

ТОП-4 продукти заберуть життя вашого собаки: що не можна не давати чотирилапим

16:52

Без цієї країни Росія зможе провоювати лише 1-2 місяці: експерт розкрив деталі

16:42

Долар екстремально подешевшав, євро мчить вгору - новий курс валют на 8 вересня

16:29

Помінялися ролями: вівчарка влаштувала "сюрприз", поки господиня мила вольєрВідео

16:14

Українців попередили про ріст комуналки аж до 20%: названо неочікувану причину

15:35

Війська Путіна відводять сили із Сумської області: що задумав ворог

15:26

Неприємне дежавю: у Польщі відзначилися прикрим вчинком щодо України

15:24

Наступ РФ триватиме до реальних переговорів - ГУР

14:59

Ваш собака дивиться телевізор: що це може розповісти про його характер

14:59

РФ стягує сили для нового наступу: названо небезпечний напрямок

14:54

Невже союзник встромив ніж: підтримка РФ з боку Ірану суттєво зменшилася

14:24

Коротке каре: Анджеліну Джолі зняли в новому образі

13:48

За чотири мільйони: син Потапа навчатиметься в елітній школі Великої Британії

13:43

Азербайджан міг передати МіГ-29 ЗСУ: ЗМІ дізналися важливі деталі

13:39

Як заморозити кавун і що з нього приготувати: рецепт вишуканого граніте

13:34

Таких рекордів ще не було: в Україні популярне м’ясо зросло у ціні на 39%

13:18

Путін висунув ультиматум: або згода на його умови, або війна до кінця - BBC

12:46

Як швидко позбутися цвілі в будинку: простий, але дуже ефективний спосібВідео

Реклама
12:41

Де не можна ставити телевізор: названо вісім найгірших місць для встановлення

12:40

Повний розгром військ РФ: ISW заявили про зрив планів Путіна на двох напрямках

12:28

Гороскоп на завтра 7 вересня: Овнам - серйозна сварка, Дівам - приємний подарунок

12:22

У Німеччині запропонували повертати військовозобов'язаних українців на батьківщину

12:21

"Раджу": дружина Остапчука похвалилася сумкою за астрономічну суму

12:00

Золотарьов: Вимога Путіна про переговори в Москві - це спроба тиску на Зеленського

11:43

Вибухи і "прильоти" в 14 областях: Зеленський про деталі масованих ударів РФ

11:17

"Трамп пихтить і пихтить, але не збирається знущатися над Путіним" - The Telegraph

10:38

Що буде, якщо подивитися в дзеркало в "диявольську годину": відповідь містиків і вчених

10:38

"Зростання тарифів неминуче": українців попередили про різке подорожчання

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти