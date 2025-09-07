"Страшна ніч": вагітна дружина футболіста Судакова показала "приліт" у їхній будинок

Коротко:
- Будинок футболіста Георгія Судакова постраждав від масованої атаки РФ 7 вересня
- Дружина Судакова показала наслідки "прильоту"
У середині серпня в родині півзахисника збірної України з футболу Георгія Судакова сталася трагедія - за день до свого Дня народження помер його батько. Відтоді минуло менше місяця, а українського футболіста спіткало нове нещастя - його будинок опинився під обстрілом країни-окупанта в ніч на 7 вересня.
Про це повідомила вагітна дружина Судакова Єлизавета. У своєму блозі в Instagram вона опублікувала кадри, від яких холоне в душі, - палаючий, зруйнований двір, вибиті вікна, обвалені стелі.
На щастя, сім'я Георгія Судакова не постраждала. "Страшна ніч. Приліт в наш будинок. Наче сон. Дякую Богу, що живі", - написала Єлизавета Судакова.
Повне відео на каналі STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що українська співачка Анастасія Приходько потрапила в гучний публічний скандал через використання російської мови. Через це Приходько порівняли з Настею Каменських.
Також СолоХа показала обличчя сина, який з'явився на світ у середині серпня, і розповіла про складні пологи. Організм співачки важко переніс операцію, через що зіркова мама опинилася під наглядом лікарів.
Читайте також:
- За чотири мільйони: син Потапа навчатиметься в елітній школі Великої Британії
- Ступка показав свою "улюблену кицюню" в купальнику
- Тисячу разів так: блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред