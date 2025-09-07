"Страшна ніч": вагітна дружина футболіста Судакова показала "приліт" у їхній будинок

Сім'я Георгія Судакова висвітлила жахливі наслідки "русского мира".

Удар РФ по Україні - будинок футболіста Судакова постраждав від атаки / колаж: Главред, фото: instagram.com/lizasudakova11

Коротко:

Будинок футболіста Георгія Судакова постраждав від масованої атаки РФ 7 вересня

Дружина Судакова показала наслідки "прильоту"

У середині серпня в родині півзахисника збірної України з футболу Георгія Судакова сталася трагедія - за день до свого Дня народження помер його батько. Відтоді минуло менше місяця, а українського футболіста спіткало нове нещастя - його будинок опинився під обстрілом країни-окупанта в ніч на 7 вересня.

Про це повідомила вагітна дружина Судакова Єлизавета. У своєму блозі в Instagram вона опублікувала кадри, від яких холоне в душі, - палаючий, зруйнований двір, вибиті вікна, обвалені стелі.

На щастя, сім'я Георгія Судакова не постраждала. "Страшна ніч. Приліт в наш будинок. Наче сон. Дякую Богу, що живі", - написала Єлизавета Судакова.

Удар РФ по Україні - будинок футболіста Судакова постраждав від атаки / instagram.com/lizasudakova11

