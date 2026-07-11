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Рекордсмен фестивалю в Сан-Ремо: помер відомий італійський співак

Віталій Кірсанов
11 липня 2026, 13:05
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В італійській пресі Пеппіно Ді Капрі називають одним із останніх великих діячів італійської пісні XX століття.
Помер відомий італійський співак Пеппіно Ді Капрі
Помер відомий італійський співак Пеппіно Ді Капрі / колаж: Главред, фото: peppinodicapri.net

Коротко:

  • Артист помер на своїй віллі Кастільоне на острові Капрі
  • Востаннє Пеппіно Ді Капрі з'явився на публіці в травні

Італійський музикант ПеппіноДі Капрі помер на 87-му році життя. Про його смерть повідомив новинний телеканал Rainews24.

Артист помер на своїй віллі Кастільоне на острові Капрі після тривалої хвороби.

відео дня

За десятиліття творчої діяльності Пеппіно Ді Капрі став однією з найяскравіших постатей італійської естради та неаполітанської музичної сцени.

За словами музикознавця Франко Скіпані, саме він зумів привнести в італійську музику ритми Нью-Йорка та популяризував сценічний образ, натхненний легендою рок-н-ролу Бадді Холлі.

На початку своєї кар’єри виконавець виступав із джазовими композиціями та твістом. Однією з його перших відомих робіт стала пісня Saint Tropez Twist, написана 1962 року спеціально для фільму Il sorpasso ("Обгін").

У період з 1967 по 2005 рік співак виходив на сцену фестивалю італійської пісні в Сан-Ремо п’ятнадцять разів! Двічі йому вдавалося здобути перемогу: у 1973 році - з композицією "Un grande amore e niente più", а в 1976 році - з піснею "Non lo faccio più". Рекорд за кількістю виступів на фестивалі він ділить із Тото Кутуньо, Аль Бано та іншими музикантами.

У 1991 році представляв Італію на конкурсі "Євробачення" з піснею "Comme è ddoce 'o mare". У 2018 році артист відзначив 60-річчя творчої діяльності концертом у неаполітанському театрі Сан-Карло.

В італійській пресі його називають одним із останніх великих діячів італійської пісні XX століття.

Востаннє Пеппіно Ді Капрі з’явився на публіці в травні - на святкуванні 90-річчя своєї сестри Маргарити.

Церемонія прощання відбудеться вдень 12 липня в соборі Санто-Стефано на площі П'яцца дель Дуомо в місті Прато.

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Про особу: Пеппіно Ді Капрі

Пеппіно Ді Капрі (справжнє ім'я - Джузеппе Файєлла) - легендарний італійський співак, піаніст і композитор.

Народився 27 липня 1939 року.

Пеппіно Ді Капрі прославився як один із головних популяризаторів рок-н-ролу та твісту в Італії, а також як майстер традиційної неаполітанської пісні.

Музикант привніс в італійську естраду ритми Нью-Йорка та втілив стиль рок-н-рольного артиста, що нагадує Бадді Холлі.

Широку популярність йому принесла пісня Saint Tropez Twist (1962), написана для фільму "Обгін".

Артист брав участь у фестивалі в Сан-Ремо 15 разів і двічі ставав переможцем із композиціями Un grande amore e niente più (1973) та Non lo faccio più (1976).

У 1991 році представляв Італію на конкурсі "Євробачення" з піснею "Comme è ddoce 'o mare".

Артист пішов з життя 11 липня 2026 року у віці 86 років.

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