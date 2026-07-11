Рекордсмен фестивалю в Сан-Ремо: помер відомий італійський співак

Коротко:
- Артист помер на своїй віллі Кастільоне на острові Капрі
- Востаннє Пеппіно Ді Капрі з'явився на публіці в травні
Італійський музикант ПеппіноДі Капрі помер на 87-му році життя. Про його смерть повідомив новинний телеканал Rainews24.
Артист помер на своїй віллі Кастільоне на острові Капрі після тривалої хвороби.
За десятиліття творчої діяльності Пеппіно Ді Капрі став однією з найяскравіших постатей італійської естради та неаполітанської музичної сцени.
За словами музикознавця Франко Скіпані, саме він зумів привнести в італійську музику ритми Нью-Йорка та популяризував сценічний образ, натхненний легендою рок-н-ролу Бадді Холлі.
На початку своєї кар’єри виконавець виступав із джазовими композиціями та твістом. Однією з його перших відомих робіт стала пісня Saint Tropez Twist, написана 1962 року спеціально для фільму Il sorpasso ("Обгін").
У період з 1967 по 2005 рік співак виходив на сцену фестивалю італійської пісні в Сан-Ремо п’ятнадцять разів! Двічі йому вдавалося здобути перемогу: у 1973 році - з композицією "Un grande amore e niente più", а в 1976 році - з піснею "Non lo faccio più". Рекорд за кількістю виступів на фестивалі він ділить із Тото Кутуньо, Аль Бано та іншими музикантами.
У 1991 році представляв Італію на конкурсі "Євробачення" з піснею "Comme è ddoce 'o mare". У 2018 році артист відзначив 60-річчя творчої діяльності концертом у неаполітанському театрі Сан-Карло.
В італійській пресі його називають одним із останніх великих діячів італійської пісні XX століття.
Востаннє Пеппіно Ді Капрі з’явився на публіці в травні - на святкуванні 90-річчя своєї сестри Маргарити.
Церемонія прощання відбудеться вдень 12 липня в соборі Санто-Стефано на площі П'яцца дель Дуомо в місті Прато.
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Про особу: Пеппіно Ді Капрі
Пеппіно Ді Капрі (справжнє ім'я - Джузеппе Файєлла) - легендарний італійський співак, піаніст і композитор.
Народився 27 липня 1939 року.
Пеппіно Ді Капрі прославився як один із головних популяризаторів рок-н-ролу та твісту в Італії, а також як майстер традиційної неаполітанської пісні.
Музикант привніс в італійську естраду ритми Нью-Йорка та втілив стиль рок-н-рольного артиста, що нагадує Бадді Холлі.
Широку популярність йому принесла пісня Saint Tropez Twist (1962), написана для фільму "Обгін".
Артист брав участь у фестивалі в Сан-Ремо 15 разів і двічі ставав переможцем із композиціями Un grande amore e niente più (1973) та Non lo faccio più (1976).
У 1991 році представляв Італію на конкурсі "Євробачення" з піснею "Comme è ddoce 'o mare".
Артист пішов з життя 11 липня 2026 року у віці 86 років.
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