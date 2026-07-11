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"Десять операцій": зірка Євробачення пережив страшну ДТП

Христина Трохимчук
11 липня 2026, 10:01
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Музикант гурту Kalush Orchestra Тимофій Музичук відверто розповів про найскладніший період свого життя.
Тимофій Музичук - Kalush Orchestra
Тимофій Музичук - Kalush Orchestra / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Тимофій Музичук потрапив у ДТП
  • До яких наслідків для здоров’я призвела аварія

Відомий український музикант Тимофій Музичук, який тріумфально переміг на Євробаченні у складі Kalush Orchestra, розповів про пережиту страшну ДТП. В інтерв’ю Мирославі Мандзюк він розповів, що йому довелося перенести безліч операцій, щоб знову почати нормально функціонувати.

Трагічний інцидент стався у травні 2014 року, коли артиста на повній швидкості збив мотоцикл. У результаті потужного удару Тимофій отримав численні важкі травми і в критичному стані був госпіталізований. Лікарі вели відчайдушну боротьбу за його життя, провівши загалом близько десяти найскладніших операцій.

відео дня
Тимофій Музичук пережив ДТП
Тимофій Музичук пережив ДТП / скрін з відео

"Нога була зламана, колінна чашечка опинилася десь на стегні, утворився такий горб. Щелепа була зламана і висіла. Була проблема через сильний удар у живіт. Довгий час я лежав після операцій. Коли я на пляжі, то досі питають, чи у мене видалена нирка, бо там великий шрам. Це було в травні 2014 року. 2 травня - мій другий день народження", - зізнався музикант.

Травми виявилися настільки серйозними, що після тривалого постільного режиму артисту під час реабілітації довелося заново вчитися ходити. Тимофій зазначив, що після пережитого найбільше мріяв про те, що для більшості людей здається абсолютно буденним.

Тимофій Музичук - Євробачення 2022
Тимофій Музичук - Євробачення 2022 / скрін з відео

"Коли опиняєшся в такій ситуації, то різні комплекси... Стає байдуже. У мене була мрія пробігтися. Банально звучить, але це так. Тоді всі комплекси зникли", - поділився Музичук.

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Про гурт: Kalush Orchestra

Kalush Orchestra - український фолк-хіп-хоп гурт, заснований у 2021 році, виконує музичні композиції у стилі хіп-хоп українською мовою. Представляла Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" і 15 травня 2022 року стала переможницею цього конкурсу з піснею "Стефанія", повідомляє Вікіпедія.

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