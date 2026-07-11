Павлік зробив заяву про свій шлюб із різницею у 29 років: "Для мене робить"

Ви дізнаєтеся:
- Віктор Павлік висловився про свій шлюб із великою різницею у віці
- Як співак ставиться до своєї молодої дружини
Відомий український співак Віктор Павлік відверто розповів, як різниця у віці впливає на його сімейне життя з Катериною Репяховою. У коментарі блогерці Ангеліні Пічик артист зізнався, що багато чим завдячує молодій дружині.
Перша зустріч відбулася близько 10 років тому, і на той момент Павліку вже виповнилося 50 років, тоді як його майбутній четвертій обраниці було всього 22 роки. Незважаючи на велику різницю у віці, між ними швидко спалахнули сильні почуття. Співак підкреслив, що зараз він щасливий у шлюбі, а головним доказом цього стало народження сина.
"Я покохав Катю, Катя покохала мене. П’ять років тому у нас народився син Михасик. Ми дуже щасливі, що ми разом і що у нас такий чудовий син, якого ми любимо більше за життя", - заявив виконавець.
Віктор не шкодував компліментів на адресу своєї дружини та підкреслив, що вона підтримує його не тільки вдома, а й у кар’єрі. Катерина Репяхова працює концертним директором артиста. Співак зізнався, що дружина робить для нього дуже багато.
"Катя - моє натхнення, Катя - моя муза. Я вважаю, що вік абсолютно не відіграє жодної ролі. Катя - мій концертний директор, взагалі директор мого життя. Вона дуже багато для мене робить", - висловився Павлік.
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Про персону: Віктор Павлік
Ві́ктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".
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