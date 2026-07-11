Павлік зробив заяву про свій шлюб із різницею у 29 років: "Для мене робить"

Артист зізнався у коханні своїй молодій дружині.

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Віктор Павлік про дружину Катерину Репяхову / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віктор Павлік

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Віктор Павлік висловився про свій шлюб із великою різницею у віці

Як співак ставиться до своєї молодої дружини

Відомий український співак Віктор Павлік відверто розповів, як різниця у віці впливає на його сімейне життя з Катериною Репяховою. У коментарі блогерці Ангеліні Пічик артист зізнався, що багато чим завдячує молодій дружині.

Перша зустріч відбулася близько 10 років тому, і на той момент Павліку вже виповнилося 50 років, тоді як його майбутній четвертій обраниці було всього 22 роки. Незважаючи на велику різницю у віці, між ними швидко спалахнули сильні почуття. Співак підкреслив, що зараз він щасливий у шлюбі, а головним доказом цього стало народження сина.

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Катерина Репяхова та Віктор Павлік із сином / фото: instagram.com, Катерина Репяхова

"Я покохав Катю, Катя покохала мене. П’ять років тому у нас народився син Михасик. Ми дуже щасливі, що ми разом і що у нас такий чудовий син, якого ми любимо більше за життя", - заявив виконавець.

Віктор не шкодував компліментів на адресу своєї дружини та підкреслив, що вона підтримує його не тільки вдома, а й у кар’єрі. Катерина Репяхова працює концертним директором артиста. Співак зізнався, що дружина робить для нього дуже багато.

Віктор Павлік із дружиною / фото: instagram.com, Катерина Репяхова

"Катя - моє натхнення, Катя - моя муза. Я вважаю, що вік абсолютно не відіграє жодної ролі. Катя - мій концертний директор, взагалі директор мого життя. Вона дуже багато для мене робить", - висловився Павлік.

Віктор Павлік / інфографіка: Главред

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Про персону: Віктор Павлік Ві́ктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

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