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Макс Барських переніс концерт у Дніпрі - що сталося

Віталій Кірсанов
11 липня 2026, 14:55
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Концерт, який мав відбутися у Дніпрі 11 липня, перенесли на іншу дату.
Макс Барських переніс концерт у Дніпрі
Макс Барських переніс концерт у Дніпро / колаж: Главред, фото: instagram.com/max_barskih

Коротко:

  • Макс Барських захворів
  • Концерт артиста перенесли на 18 вересня

Український співак Макс Барських повідомив, що захворів, через що був змушений перенести запланований концерт.

Про проблеми зі здоров’ям артист розповів на своїй сторінці в Instagram.

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За словами виконавця, він прокинувся з поганим самопочуттям, імовірно через застуду. Барських зазначив, що в такому стані не зможе повноцінно виступити перед глядачами.

У зв'язку з цим концерт, який мав відбутися в Дніпрі 11 липня, перенесли на іншу дату. Виконавець вибачився перед шанувальниками за вимушені зміни та висловив надію на швидку зустріч з ними.

"У мене є не дуже хороша новина. Я прокинувся хворим, як і кілька учасників колективу. На жаль, через хворобу ми змушені перенести концерт у Дніпрі, який мав відбутися 11 липня", - зізнався співак.

Концерт Макса Барських у Дніпрі заплановано на 18 вересня.

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Про особу: Макс Барських

Макс Барських - український співак, композитор і автор пісень.
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