Макс Барських переніс концерт у Дніпрі — що сталося

Коротко:
- Макс Барських захворів
- Концерт артиста перенесли на 18 вересня
Український співак Макс Барських повідомив, що захворів, через що був змушений перенести запланований концерт.
Про проблеми зі здоров’ям артист розповів на своїй сторінці в Instagram.
За словами виконавця, він прокинувся з поганим самопочуттям, імовірно через застуду. Барських зазначив, що в такому стані не зможе повноцінно виступити перед глядачами.
У зв'язку з цим концерт, який мав відбутися в Дніпрі 11 липня, перенесли на іншу дату. Виконавець вибачився перед шанувальниками за вимушені зміни та висловив надію на швидку зустріч з ними.
"У мене є не дуже хороша новина. Я прокинувся хворим, як і кілька учасників колективу. На жаль, через хворобу ми змушені перенести концерт у Дніпрі, який мав відбутися 11 липня", - зізнався співак.
Концерт Макса Барських у Дніпрі заплановано на 18 вересня.
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Про особу: Макс Барських
Макс Барських - український співак, композитор і автор пісень.
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