Макс Барських переніс концерт у Дніпрі — що сталося

Концерт, який мав відбутися у Дніпрі 11 липня, перенесли на іншу дату.

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Макс Барських переніс концерт у Дніпро / колаж: Главред, фото: instagram.com/max_barskih

Коротко:

Макс Барських захворів

Концерт артиста перенесли на 18 вересня

Український співак Макс Барських повідомив, що захворів, через що був змушений перенести запланований концерт.

Про проблеми зі здоров’ям артист розповів на своїй сторінці в Instagram.

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За словами виконавця, він прокинувся з поганим самопочуттям, імовірно через застуду. Барських зазначив, що в такому стані не зможе повноцінно виступити перед глядачами.

У зв'язку з цим концерт, який мав відбутися в Дніпрі 11 липня, перенесли на іншу дату. Виконавець вибачився перед шанувальниками за вимушені зміни та висловив надію на швидку зустріч з ними.

"У мене є не дуже хороша новина. Я прокинувся хворим, як і кілька учасників колективу. На жаль, через хворобу ми змушені перенести концерт у Дніпрі, який мав відбутися 11 липня", - зізнався співак.

Концерт Макса Барських у Дніпрі заплановано на 18 вересня.

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