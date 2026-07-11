"Їздила в реанімацію": Нікітюк розповіла про важкий стан близької людини

Телеведуча терміново вирушила до лікарні до свого друга та колеги, який зараз перебуває на межі життя і смерті.

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Леся Нікітюк - близький друг потрапив до лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк, скріншот із відео

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Хто з близьких людей Лесі Нікітюк потрапив до реанімації

Що допомагає знаменитості триматися на плаву

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками тривожними новинами. Знаменитість розповіла в Instagram, що їй довелося терміново виїхати до Тернополя, щоб відвідати в лікарні свого близького друга, який зараз перебуває у критичному стані.

У лікарні опинився шеф-редактор популярного шоу "Хто зверху?" та екранний "водій маршрутки" Богдан Богданович. Чоловік перебуває в реанімації, а його життя буквально зависло між життям і смертю.

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Леся Нікітюк - друг у реанімації / скрін з відео

"Друзі, вчора у перерві між моїми історіями в Instagram я їздила до Тернополя, в обласну лікарню, у реанімацію. Там зараз перебуває мій друг, головний редактор шоу "Хто зверху?", водій маршрутки Богдан Богданович. Звісно, якби він знав, що я зараз пишу цю історію, він би матом на мене накричав", - звернулася до шанувальників Леся, стримуючи сльози.

Нікітюк зізналася, що те, що відбувається, здається їй абсолютним сюрреалізмом: навколо триває війна, летять ракети, життя найкращого друга висить на волосині, а їй потрібно повертатися до Києва й продовжувати роботу. Телеведуча відверто розповіла, що допомагає їй тримати себе в руках і не зламатися під тягарем важких випробувань, що навалилися.

Леся Нікітюк повертається до Києва / скрін з відео

"Є основні важелі, які тримають мене на плаву й не дають мені зламатися. Це моя родина. Це наш син. І це улюблена робота. Бо коли я виходжу на майданчик, я працюю. І моя віра в те, що ми повернемо собі нормальне життя та існування, зміцнюється", - поділилася Нікітюк.

Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

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Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на YouTube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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